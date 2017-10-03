Тегеран, 3 октября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. После двухдневного визита в Оман и Катар министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился с призывом к странам Персидского залива к достижению большего регионального сотрудничества, 3 октября сообщает Reuters.

Larry Johnson Катар

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«Мы неоднократно предлагали систему диалога в Персидском заливе, но, к сожалению, ряд стран остались безучастны к данным предложениям, связывая своё будущее с дальнейшей напряжённостью и давлением», — заявил Зариф.

Глава МИД Ирана также заявил, что экономическое давление, оказанное региональными соседями на Катар, привело к выстраиванию более тесных экономических связей между Дохой и Тегераном.

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Напомним, ряд стран региона Ближнего Востока и Северной Африки объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций.

Власти Катара называют экономический бойкот «осадой», направленной на нейтрализацию независимой внешней политики. Ряд экспертов уверены, что поводом для дипломатического кризиса послужило сближение Катара с Исламской Республикой Иран.