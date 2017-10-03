Ростов-на-Дону, 3 октября, 2017, 08:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону, как и в целом по области, остро стоит вопрос с мусором. Число несанкционированных свалок растёт постоянно, регион регулярно входит в число наиболее проблемных субъектов России. Город-миллионник считается одним из самых загрязнённых на Дону, что неоднократно подтверждено результатами проверок общественников и экологов. До конца года все-таки на одну зловонную свалку станет меньше, передаёт ИА REGNUM 3 октября.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стихийная свалка

Так, объявлен электронный аукцион на сайте госзакупок на рекультивацию несанкционированной свалки на земельных участках в Ворошиловском районе (за Ростовским морем). Заказчиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства города-миллионника. Согласно техническому заданию, очистке подвергнется территория вдоль балки Темерник в районе садоводческих товариществ «Союз», «Агропром» и «Луч». На эти цели муниципальный бюджет выделил 17,4 млн рублей.

Подрядчик, которого изберут в ближайшее время, должен будет очистить территорию с момента подписания контракта до 10 декабря 2017 года. Досрочное завершение работ не возбраняется. Также отмечено, что на одном из участков работы будут выполняться частично. Здесь внимания заслуживает интересная деталь: этот земельный надел расположен в зоне возможного обнаружения объектов культурного или археологического наследия.

Также по теме: Мусорный бизнес: В Ростовской области чиновники закрывают глаза на свалки

Губернатор Ростовской области посоветовал с «головой погрузиться в мусор»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из самых больших полигонов твёрдых бытовых отходов в регионе расположен в Батайске. Зловонный очаг копился более 10 лет. В 2013 году он выработал свой ресурс и был закрыт по решению суда. Рекультивация мусорной свалки площадью более 53 тыс. кв. метров продолжается с 2015 года. На эти цели выделено 196,3 млн рублей. Срок окончания работ — ‪31 декабря 2017 года‬.

Напомним, ежегодно на территории Ростовской области образуется около 5 млн тонн отходов. И только четверть от этого количества подвергается обработке, остальное вывозится на полигоны. В 2016 году инспекторы Роспотребнадзора насчитали на Дону более 500 стихийных свалок. И часть из них периодически поджигается, отходы, в том числе и опасные, тлеют, выбрасывая в воздух вредные вещества.

В 2017 году Ростовская область вошла в десятку российских регионов по наличию «мусорных» точек, которые нанесены на «Интерактивную карту свалок». За их числом наблюдают эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта. По их сведениям, среди лидеров антирейтинга на Дону — Таганрог.

Ранее по теме: Ростовский мусор: Регион вошел в Топ-10 по числу зловонных свалок

По мнению «фронтовиков», главная проблема на Дону в решении этого вопроса заключается в бессистемности приёма и переработки мусора. Несовершенство территориальной схемы обращения с отходами и план строительства межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) требуют самого внимательного отношения чиновников. Сроки реализации этих планов региональные власти затянули до неприличия.

В апреле было объявлено, что до конца 2017 года работа по возведению МЭОК закипит на четырёх площадках. В частности, строить мусороперерабатывающие заводы начнут в Волгодонском, Красносулинском, Мясниковском районах и близ Новочеркасска. Остальные четыре предприятия — в Миллеровском, Сальском, Неклиновском и Морозовском районах — заложат в 2018 году. Пока это громогласное заявление осталось на бумаге.