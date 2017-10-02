Ростов-на-Дону, 2 октября, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Ростовская область заняла непочётное первое место в Южном федеральном округе по показателю младенческой смертности. Согласно опубликованным данным Росстата, за январь-август 2017 года на Дону погибло 195 новорождённых детей. На втором месте оказался Краснодарский край, где погибло 176 малышей, на третьем — Республика Крым (81 ребёнок), передаёт ИА REGNUM.

Pedro Reyna Новорожденный

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Анализируя статистические данные, эксперты отмечают географическое положение Донского региона. В частности, Ростовская область граничит с территорией Донецкой и Луганской народных республик, что также откладывает отпечаток на показатели. Многие из мигрантов поздно становятся на учёт или вовсе этого не делают.

Вместе с тем нужно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, этот показатель как у лидеров, так и в остальных южных регионах сокращается. Прирост отмечен только в Астраханской области.

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На недавней встрече с журналистами министра здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская обратила внимание, что за последние пять лет младенческая смертность на Дону сократилась вдвое. В пример приведены следующие цифры: в 2005 году из 39 тыс. новорождённых медикам не удалось спасти 594 младенца. Для сравнения: в 2016 году этот показатель снизился до 327.

Самый низкий показатель младенческой смертности на юге России зафиксирован в Калмыкии (9), Севастополе (13) и Адыгее (23). Но здесь и численность населения в разы меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в перинатальном центре Ростовской области произошла трагедия — у семьи из Таганрога умерла тройня. Родители винят в гибели младенцев врачей, но выводы до окончания следствия делать преждевременно. Стоит также отметить, что за семь лет работы в региональном перинатальном центре появились на свет почти 30 тыс. детей. Специалистам центра удалось сохранить жизнь более 170 младенцам, появившимся на свет с массой тела менее 1000 граммов, и почти 600 малышам, родившимся с массой тела от 1000 до 1500 граммов.