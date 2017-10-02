Минск, 2 октября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В парламенте Белоруссии в ближайшее время рассмотрят несколько законопроектов, главная цель которых — либерализация экономики страны. Как заявил сегодня, 2 октября, на открытии третьей сессии Палаты представителей Национального собрания республики шестого созыва председатель органа Владимир Андрейченко, проекты законов по вопросам развития приватизации государственного имущества и привлечения инвестиций скоро внесут в парламент.

Serge Serebro Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко

Андрейченко назвал соответствующие законопроекты «значимыми». Авторами этих документов являются депутаты. Разработка законопроектов велась с учетом обсуждения этих вопросов в регионах, а именно на встречах с представителями бизнес-сообщества, заявил спикер.

По его мнению, эти проекты законов направлены на противодействие монополизму, развитие «добросовестной конкуренции», совершенствование климата для ведения бизнеса, банковской системы, государственно-частного партнерства, обеспечение прозрачности процедур государственных закупок. Всё это сыграет серьёзную роль в развитии деловой инициативы, считает председатель Палаты представителей. Появление новых законодательных гарантий собственности способствует повышению общественной заинтересованности, для граждан это станет мотивацией для создания бизнес-проектов, отметил Андрейченко.

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Напомним, что, например, тема приватизации в Белоруссии не нова. В 2003—2004 годах здесь провели акционирование самых крупных предприятий нефтехимического комплекса: «Нафтан», «Полимир», «Азот». В 2010 году белорусский президент Александр Лукашенко активнее прежнего стал говорить о том, что необходимо провести приватизацию крупных предприятий в стране. Так, в 2011 году в республике начала действовать новая редакция закона о приватизации государственного имущества. По заявлениям властей, это необходимо для того, чтобы предприятия были готовы принять новые инвестиции. Однако, по мнению аналитиков, новую редакцию закона по приватизации принимали с учетом рекомендаций МВФ и Всемирного банка, в частности рассчитывая таким образом получить новые кредиты.

Что касается либерализации белорусской экономики, которая вот уже несколько лет переживает кризис из-за недальновидности властей, то, как ранее передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский внес на рассмотрение Лукашенко проект декрета «О развитии предпринимательства» — ключевой документ по либерализации экономики. Частных предпринимателей хотят освободить от некоторых налогов, а также от необходимости преодоления административных барьеров.

Тогда же Владимир Андрейченко призвал депутатов быстрее работать над проектами законов экономического блока, призванных обеспечить как можно скорее либерализацию белорусской экономики. Между тем законопроекты по поводу госзакупок и борьбе с монополиями уже внесены на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

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По этому поводу доктор экономических наук, руководитель образовательного направления «Государственное и муниципальное управление» Северо-Западного института управления РАНХиГС Алексей Балашов в интервью ИА REGNUM отмечал, что либерализация белорусской экономики вряд ли увенчается успехом, особенно в условиях «авторитарной политической системы с незащищенными правами собственности». Причем за счет такой меры, уверен эксперт, не получится вывести страну из кризиса. Однако осуществляя либеральные изменения в экономике, Минск, во-первых, делает очередной выпад в сторону Запада, а во-вторых, рискует создать новый повод для конфликта с Россией, считает Балашов.