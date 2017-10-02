Барнаул, 2 октября, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Правительство Алтайского края ужесточает контроль в области долевого строительства на всех уровнях краевой власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление главы региона Александра Карлина призвано исключить появление новых долгостроев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Строительство жилья в Барнауле

Достигнуть этого планируется путём недопущения неблагонадежных застройщиков, имеющих отрицательный опыт предыдущей работы, к строительству объектов на средства граждан. С этой целью до 1 ноября 2017 года органам местного самоуправления городов и районов края поручено создать межведомственные рабочие группы по урегулированию ситуаций, связанных с вопросами долевого строительства.

Поскольку все решения о предоставлении земельных участков, выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории поселений и городских округов возложены на органы местного самоуправления, им (во избежании негативного развития ситуации) предписано обеспечить проведение коллегиальной оценки. Ожидается, что эта мера позволит эффективно пресекать нарушения в области долевого строительства на начальных этапах.

Минстройтрансу Алтайского края и Госинспекции поручнопринять необходимое участие в деятельности рабочих групп, обеспечить координацию действий органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления городов и районов края по вопросам защиты прав и законных интересов граждан — участников строительства.

Напомним, с начала 2017 года около 2,5 тыс. алтайских дольщиков получили квартиры. Количество многоквартирных домов, завершенных строительством с нарушением срока, сократилось на 40%.

«Не везде все идет гладко, но тупиковых ситуаций нет. Мы, конечно, не волшебники и квартирку во взмаху волшебной палочки не нарисуем, но дольщиков в обиду не дадим. Будем и в дальнейшем стоять на страже интересов граждан», — подчёркивал руководитель госинспекции Андрей Степанов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объема строящихся в Алтайском крае домов. Во 2 квартале 2017 года действовало 8676 договоров, что на 10% больше, чем в предыдущем квартале и аналогичном периоде 2016 года. Сумма обязательств застройщиков на конец 2 квартала текущего года составила 16,2 млрд рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2016 года (14,5 млрд рублей).

Под государственным контролем в области долевого строительства находилось 150 объектов капитального строительства, что на 11% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Количество застройщиков увеличилось на 10 организаций и составило 63 строительные компании.

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Вместе с тем, к наиболее проблемным долгостроям относится, в частности, печально известный микрорайон «Демидов-парк» в Новоалтайске. Также перенос сроков завершения строительства возможен на объектах в Барануле: по пр. Ленина, 195а (2 этап, блок-секции №№3,4) и ул. Гущина, 175. Вопросы имеются и к жилому дому по ул. Балтийской, 96, возводимом на средства пайщиков.

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Между тем, средняя цена стандартной однокомнатной «долёвки» колеблется от 1 до 1,5 млн. рублей. Двухкомнатное жилье обойдется дольщикам от 2 до 2,5 млн. рублей, трехкомнатное — 2,5 — 3 млн. рублей. На конец 2 квартала 2017 нереализовано 65% помещений, расположенных в строящихся объектах, 27% — в уже построенных.

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