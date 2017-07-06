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В Алтайском крае удалось снизить градус проблем обманутых дольщиков

Экономика

С начала года порядка 2,5 тыс. алтайских дольщиков получили квартиры. Количество многоквартирных домов, завершенных строительством с нарушением срока, сократилось на 40%

В Алтайском крае удалось снизить градус проблем обманутых дольщиков
© Светлан Шаповалова
Жилье в Барнауле

Барнаул, 6 июля 2017, 12:04 — REGNUM  Ситуация на рынке долевого строительства в Алтайском крае улучшается. Такой вывод можно сделать из официального сообщения государственной инспекции Алтайского края, специалисты которой проанализировали состояние отрасли за первое полугодие 2017 года, и пришли к выводу, что количество многоквартирных домов, завершенных строительством с нарушением срока, за этот период снизилось на 40%.

«В июне 2017 года застройщиками ООО «Жилищная инициатива», ООО «Строительное управление №1», ООО «Домстрой-Барнаул», ООО «ПакПластика», ООО ИСК «Союз» введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов, построенных с привлечением средств по договорам участия в долевом строительстве более 670 граждан. Из них 4 введено раньше срока, установленного договорами участия в долевом строительстве», — отмечают в госинспекции.

Всего с начала текущего года собственниками квартир в 17 введенных в эксплуатацию многоквартирных домах (из 22 запланированных к вводу в первом полугодии 2017 года) стали порядка 2 500 дольщиков.

О проблеме дольщиков печально известного микрорайона «Демидов-парк» в Новоалтайске рассказал накануне в ходе online-конференции губернатор Алтайского края Александра Карлин.

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«Проект строительства этого микрорайона изначально был рискованным по целому ряду причин, в том числе и по его финансовому наполнению. Достаточно сложно обеспечить финансирование одновременного строительства всех блок-секций многоэтажного дома (более 800 квартир), не получая средств на дальнейшую работу от продажи уже введенного в эксплуатацию жилья, как это чаще всего делают застройщики», — пояснил Александр Карлин.

Вместе с тем он отметил, что администрация Новоалтайска не вникла во все детали предложенного проекта застройки и недостаточно внимательно отнеслась к его согласованию с планом развития инфраструктуры города, в том числе социальной.

«Мы сегодня этот проект контролируем. По информации, которой я располагаю, несколько блок-секций (с четвертой по седьмую) будут до конца этого года сданы и заселены», — заверил глава края.

По его словам, в подавляющем большинстве регионов России проблема обманутых дольщиков куда как более остра, чем в Алтайском крае. Заниматься второй очередью «Демидов парка», оказывая определенное содействие застройщику в привлечении ресурсов по разным схемам, власти региона намерены в 2018 году.

В целом в сравнении с 2016 годом, по оценке руководителя госинспекции Алтайского края Андрея Степанова, снижения объемов ввода жилья, строящегося на средства алтайских дольщиков, не произошло.

«Напротив, застройщики в динамике обеспечивают исполнение своих обязательств раньше обещанных дольщикам сроков», — подчеркнул чиновник.

Напомним, в первом полугодии 2017 года подавляющее большинство многоквартирных домов (133 из 142-х) строилось с привлечением средств участников долевого строительства. В Госинспекции края говорят об увеличении в текущем году количества поднадзорных объектов на 5% (в 1 полугодии 2016 — 135 объектов), а также увеличении на 13% числа застройщиков (в 1 полугодии 2016 — 53 застройщика).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Москве под председателем спикера Госдумы Вячеслава Володина прошли масштабные парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков. Поводом для их проведения стал законопроект о создании и работе государственного компенсационного фонда для обманутых дольщиков, который был ранее принят Госдумой в первом чтении.

Документ направлен на то, чтобы исключить появление обманутых дольщиков в будущем, однако не регулирует вопрос того, как помочь тем гражданам, которые уже пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков

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Проблемы долевого строительства жилья
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