Небезопасный строящийся дом может обострить проблемы дольщиков в Барнауле

Барнаул, , 11:19 — REGNUM Армию сотен дольщиков, недовольных долгостроем печально известного микрорайона «Демидов-парк» в Новоалтайске могут пополнить барнаульские дольщики строящегося жилого дома по ул. Балтийской, 96, где выявлены серьезные нарушения, связанные в том числе с ошибками проекта. Такой вывод можно сделать по итогам рабочего совещания в Алтайской государственной инспекции. Как следует из официального сообщения, опубликованного сегодня, 12 июля, на сайте ведомства, на разработку приемлемого проектного решения и устранение всех возникших дефектов потребуется значительное время. Во всяком случае, срок действия разрешения на строительство дома по улице Балтийской, 96 продлен до 30 мая 2018.

По данным госинспекции, этот жилой дом общей площадью 20 324,24 квадратных метров состоит из 5 блок-секций разной этажности (12−17 этажей), рассчитан на 414 квартир. Строительство ведет застройщик ЖСК «Балтийский» на средства членов кооператива. Разрешение на строительство в апреле 2016 года выдано комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, а проектная документация, разработанная ООО «Барнаулгражданпроект», в апреле 2014 года получила положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Регионэкспертиза». По извещению о завершении этапа строительства, подлежащего проверке, государственными инспекторами выявлен ряд нарушений обязательных требований в области строительства, в том числе затрагивающих характеристики надежности и безопасности объекта.

«Проектная документация на объект направлена застройщиком в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» для проверки проекта, по которому строится жилой дом. Это связано с тем, что, предварительно, в результате инструментального обследования специализированной организацией получено техническое заключение, указывающее, что причины повреждений на строящемся жилом доме, связаны, в том числе с ошибками проекта», — отметил руководитель государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов.

По его словам, специалисты государственного строительного надзора отмечают неэффективность осуществления застройщиком строительного контроля при выполнении работ на этапах строительства объекта и отсутствие авторского надзора проектной организации. Застройщику рекомендовано ускорить работу по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности строящегося объекта.

Также Андрей Степанов обратил внимание на необходимость ЖСК «Балтийский» ведения разъяснительной работы с членами кооператива.

«С каждым из пайщиков должна быть организована индивидуальная работа, граждане должны обладать полной и достоверной информацией о ходе работ и получить в результате качественный и безопасный для проживания дом», — подчеркнул Андрей Степанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, административное производство в отношении лиц, по вине которых строящийся многоэтажный жилой дом на ул. Балтийской, 96 в Барнауле (строительный №10 в квартале 2006-а, прим. ИА REGNUM ) оказался небезопасным, было инициировано в мае 2017 года. В рамках осуществления регионального государственного строительного надзора выявлен ряд нарушений обязательных требований в области строительства, в том числе затрагивающих характеристики надежности и безопасности объекта.

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Ранее между представителями ряда алтайских строительных компаний и Государственной инспекцией Алтайского края возникли разногласия по поводу трактовки письма с рекомендацией провести государственную экспертизу проектной документации, на основании которой ведутся работы по строительству и реконструкции многоквартирных домов, социальных объектов и иных объектов с массовым пребыванием людей.

Поводом для рекомендательного письма Госинспекции Алтайского края стало обрушение кровли в барнаульском торговом центре «Галактика» в декабре 2016 года. Комиссия выяснила, что ЧП случилось из-за ошибок в проектировании. При этом установлено, что проект здания проходил экспертизу в частной организации и был одобрен. Аналогичные инциденты происходили и позднее.

Проблемы дольщиков «Демидов-парка», где возникли проблемы с финансированием одновременного строительства всех блок-секций многоэтажного дома (более 800 квартир), власти региона держат на контроле и рассчитывают справиться с ситуацией в течение ближайших двух лет.

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