Волгоград, 2 октября, 2017, 09:04 — ИА Регнум. В Волгограде акцию протеста против застройки поймы реки Царица поддержали лишь единицы жителей областного центра. 1 октября напротив здания «Царицынской оперы» в Краснооктябрьском районе Волгограда собрались от силы человек 20. Причем половина из них — это организаторы и журналисты, передаёт ИА REGNUM.

Скриншот со страницы Александра Малякина .facebook.com/alexandersmalyakin Пойма реки Царица

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Экологический митинг был согласован с властями и должен был продлиться как минимум четыре часа, однако в его ход вмешалась погода и севший мегафон. Свернуться было решено менее чем через час. Активисты, задолго до самого мероприятия призывавшие горожан принять участие в акции, выступили за запрет на застройку поймы реки Царицы и создание на этом месте «природного парка и особо охраняемой природной территории».

Как заявил в своём выступлении организатор митинга — руководитель общественного движения «РОД» «Закон и право — общество и власть» Александр Малякин, активисты намерены продолжать свою борьбу до победного конца. Собравшимся предложили подписать резолюцию за сохранение естественного природного парка поймы, и выразить таким образом свой протест одобренному на общественных слушаниях 11 сентября проекту застройки поймы гостиницами, стоянками, аквапарком и зонами отдыха.

Организатор митинга на своей странице в Facebook адресовал всем немногочисленным собравшимся свою благодарность за поддержку, там же в соцсети отметив, что можно этим не ограничиться присутствием и оказать финансовую поддержку. На что пойдут собранные деньги, не уточняется.

Отметим, что многие волгоградцы отнеслись к состоявшемуся событию с иронией. Большинство комментариев содержат скорее негативную оценку проведённой акции и самим действиям ее организаторов.

«Ну вот это явно тупая провокация. скоро уже найдутся идиоты, которые будут выступать против превращения свалки в парк, ибо какой то кретин увидит, что через век там должно появиться кристально чистое озеро (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — возмущается один из пользователей группы «Жесть Волгограда».

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«Сборище тех, кому нечем заняться. На кой черт там заросший пустырь, который никому не нужен? Пусть на кухне у себя митингуют, если делать нечего (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — негодует другой горожанин.

«Митинг, держите меня семеро. Самим не смешно? Против чего митингуют? Против благоустройства запущенного оврага? Это деградация называется», — прокомментировал третий.

А вот тех, кто поддерживает сохранение поймы реки Царица, оказалось мало. В их числе архитектор, государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, заместитель председателя Совета Волгоградского регионального отделения ВОО ВООПИиК Галина Шипилова.

«А я рада каждому человеку, который пришёл. Значит у города есть надежда. Пришла женщина, которая пережила Сталинградскую битву, очень переживает, поставила подпись под обращением. В городе есть еще нормальные люди, не все уехали, вымерли или деградировали», — отметила Галина Шипилова.

Архитектор уже долго время пытается привлечь внимание к проблеме застройки поймы. Галина Шипилова указывала на то, что ее многочисленные важные замечания по застройке никто услышать не пожелал, не то, чтобы принять их во внимание. В частности, упоминала архитектор и объект культурного наследия, находящихся сегодня в пойме, — блиндаж-штольню, в котором располагался штаб командующего Сталинградским фронтом генерала армии Андрея Еременко в 1942 году. Причём в одобренном на слушаниях проекте по застройке поймы судьба этого объекта остается неопределенной.

Собирать подписи под резолюцией, которая будет передана губернатору Андрею Бочарову, президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и его заместителям Дмитрию Рогозину и Александру Хлопонину, активисты намерены ещё неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о застройки поймы реки Царица на общественные обсуждения выносился дважды. В первый раз в июле 2017 года с перевесом в один голос горожане отказались поддержать предложенный властями и застройщиками проект, согласно которому на этой территории будут построены три гостиницы, аквапарк на 750 мест и дельфинарией. Всю территорию планируется разделить на три зоны: культурную с музеем истории России, зону тихого отдыха и зону развлечений, где также обустроят детский парк и дендрарий, прогулочные зоны. Однако уже в сентябре на повторных слушаниях решение было принято в пользу застройки.587 присутствующих проголосовали за проект, 193 — против. При этом, как утверждают общественники, принять нужное для властей и застройщиков решение позволил административный ресурс (чиновников администрации и учителей привозили на слушаниях на автобусах).

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Добавим, что публичные слушания в скором времени могут и вовсе перестать быть инструментом общественного мнения и способом для населения высказать свою точку зрения по застройке территорий.

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На прошедшей неделе Госдума РФ в первом чтении приняла правительственный законопроект, отменяющий проведение публичных слушаний в сфере градостроительства. Вместо слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности предполагается введение процедуры общественного обсуждения, в том числе с использованием интернета. По мнению экспертов, это «ещё больше сужает и без того небольшие возможности для противостояния граждан нежелательной застройке и другим сомнительным проектам. В этих условиях общественности придется искать новые способы противодействия, что, скорее всего, выльется в массовые протестные акции».

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Отмена публичных слушаний нанесёт удар по градостроению

«Виртуальное обсуждение не изменит обстановку по застройке зеленых зон, охранных зон и территорий памятников архитектуры, достопримечательных мест. Фальсификацию голосования можно устроить и виртуально. Главная проблема — это региональные власти и местные думы, которые принимают решения, если у них нет цели сохранения таких территорий, истории и экологии города, общественным организациям и отдельным гражданским активистам трудно справится. Благоустройство города, содержание парков и памятников в порядке — это задача государственных учреждений, а не граждан, их волеизъявление граждан узнать можно только когда честно устроен опрос», — считает архитектор, государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Галина Шипилова.