Казань, 2 октября, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Из 830 объектов, попавших в федеральный реестр проблемного недостроя, 36 находятся в Татарии. В «дорожной карте», представленной властями республики в Минстрой РФ, для каждого из них прописаны индивидуальные инструменты решения проблемы. В число «обманутых дольщиков» региона попали свыше 5,67 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на реестр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

Читайте также: Названо число проблемных объектов в России

Больше всего дольщиков пострадало от компаний «ФОН» и «ФОН-Ривьера». Оба застройщика находятся в стадии банкротства, а в реестр включены десять их домов. Следственные органы подозревает руководителя «ФОНа» Анатолия Ливаду в том, что, сговорившись с группой лиц, в числе которых представители ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 ноября Ливада помещён в СИЗО, а следствие по делу продолжается. Кроме того, в Арбитражному суде РТ находятся иски о его банкротстве, как физлица. Такое же требование выдвинуто и к директору ООО «ФОН-Ривьера» Диане Ахметзяновой.

Читайте также: Дело обманутых дольщиков: казанский банк банкротит руководство корпорации

Решать проблему недостроев власти планируют разными способами. К примеру, по многоквартирному дому на улице Четаева, 71А, стр.№3, в Казани (застройщик — фирма «Свей» (Маг-Строй) в реестре указано — «привлечение средств инвестора для завершения строительства» и «освобождение застройщика от платы за технологическое присоединение к инженерным сетям, взыскание застройщиком дебиторской задолженности с участников долевого строительства, реализация активов застройщика». Сдача дома, в который вложены средства 676 дольщиков, запланирована на четвертый квартал 2020 года.

По дому №2 на улице Ак. Губкина (ЖК «МЧС»), застройщиком которого выступало ООО «ФОН», планируется также привлечь средства инвесторов и осуществить взыскание застройщиком дебиторской задолженности с участников долевого строительства, реализацию участникам долевого строительства нежилых помещений. Предполагается, что за счёт данных шагов сдать дом получится в четвёртом квартале 2019 года. Всего в него вложили средства 518 долевых участников.

Во время своего ежегодного послания 21 сентября 2017 года глава республики Рустам Минниханов уделил внимание и проблемным недостроям. Он сообщил, что принято решение о выделении в столице республики земельного участка площадью 17 га под инвестиционный проект для дальнейшего решения проблем дольщиков.

«Руководству Казани и Набережных Челнов при поддержке правительства необходимо активизировать работу по проблемным долевым объектам. При этом не нужно ждать инициатив только от республики. Следует находить различные формы и инструменты своевременного решения вопросов в жилищном строительстве», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани в середине сентября 2017 года прошёл митинг обманутых дольщиков двух застройщиков — «Свей» и «ФОН».

На митинге участники, которых собралось порядка 350 человек, подписали резолюцию, где потребовали отставки министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирека Файзуллина и достройки всех объектов. Кроме того, дольщики выступили против того, чтобы на них «повесили» ещё одно бремя: достройку домов за их счёт. Они считают, что им предлагается фактически заплатить за свои квартиры еще раз.

Читайте также: Обманутые дольщики объединяются и требуют отставки министра Татарии