Вена, 1 октября, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо, вступил в силу в Австрии 1 октября. Соответствующий закон ранее приняло правительство страны.

Паранджа

Ограничение коснется тех, кто носит паранджу, бурку или никаб, а также пользуется другими деталями одежды, не позволяющими увидеть лицо. За появление в таком виде на улицах, в транспорте или в общественных учреждениях нарушителям грозит штраф в размере €150, сообщает Agence France-Presse.

Хиджаб и другие платки, не скрывающие лица, носить не запрещено. Также австрийцы могут пользоваться марлевыми повязками по рекомендации врача или в условиях смога, а также теплыми шарфами в непогоду.

Маски разрешено надевать в дни традиционных праздников и маскарадов. Исключение сделано для тех, кто вынужден закрывать лицо, находясь на работе — медицинских работников, клоунов, строителей.

Закон принят с целью «обеспечения сплоченности общества». Власти Австрии отмечают, что признание и уважение ценностей страны необходимы для «успешного совместного проживания» здесь австрийцев и «людей из третьих стран».

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