Вашингтон, 30 сентября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Намерение оспорить в суде иммиграционный указ президента США Дональда Трампа выразили члены правозащитной организации Американский союз защиты гражданских свобод, сообщает Reuters.

(сс) succo Суд

Глава организации Энтони Ромеро пояснил, что администрация Трампа, увеличившая перечень государств, на которые распространяются ограничения по въезду граждан в США, будет отвечать в суде за незаконную «дискриминацию по национальному признаку».

«Мы вновь намерены встретиться с президентом Трампом в суде», — сказал правозащитник.

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Напомним, 24 сентября Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам восьми государств: Ирана, Венесуэлы, Сирии, Ливии, Северной Кореи, Йемена и Чада.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 65 тысяч человек ежегодно по всему миру затронут новые миграционные ограничения Вашингтона.

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