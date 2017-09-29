Минск, 29 сентября, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Белоруссия продолжает брать иностранные кредиты и влезать в долги. Так, на 1 сентября 2017 года внешний государственный долг республики увеличился на 14,7% и составил $15,7 млрд. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в министерстве финансов страны.

Кредитная игла

По сравнению с началом 2017 года долг вырос на 7,2%. Дело в том, что в период с января по август 2017 года Белоруссия привлекла кредиты на общую сумму $2,655 млрд. Из этой суммы $1,4 млрд пришлось на еврооблигации. Евразийский фонд стабилизации и развития дал еще $600 млн, правительство и банки РФ — $353,1 млн. Китайские банки дали заём Минску в размере $190,4 млн, Международный банк реконструкции и развития — $108,7 млн, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Северный инвестиционный банк (СИБ) — $3,6 млн.

Зато внутренний государственный долг Белоруссии в начале сентября сократился на 8,7% и составил примерно $4,7 млрд. С начала года Белоруссия погасила $697,8 млн долгов перед российскими, китайскими, европейскими и другими кредиторами. За этот период для юридических и физических лиц были размещены внутренние валютные гособлигации на $414,1 млн, погашено было $997,9 млн и еще 170,5 млн белорусских рублей.

Напомним, что белорусский государственный внешний долг растет вот уже несколько лет. Стоит властям покрыть часть задолженностей, как они берут новые кредиты. Это несмотря на то, что еще в 2009 году вице-премьер Белоруссии Андрей Кобяков говорил, что правительство смогло переломить ситуацию по ключевым экономическим вопросам и обеспечить постепенное движение в направлении зоны роста.

К примеру, по состоянию на 31 января 2016 года внешний госдолг республики составлял $13,6 млрд, увеличившись на $1198,8 млн (на 9,6%). Связано это было с тем, что в 2015 года из-за усугубившегося в стране экономического кризиса белорусская промышленность продолжила падение, снизились показатели экспорта и импорта, деловой активности в целом и реальных доходов населения. В этих условиях ни МВФ, ни ЕС, ни США, ни КНР не предоставили Минску финансовую помощь. Это сделала Россия, но тоже сократив объем кредитов.

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Уже к июню 2016-го внешний госдолг Белоруссии составил $22,778 млрд, большую часть из которого позднее удалось погасить. Однако теперь республика снова наращивает внешнюю задолженность.

Как ранее писало ИА REGNUM, помимо открытого субсидирования белорусской экономики, Россия также с начала 90-х годов занимается вложением скрытых нефтяных дотаций в республику. В частности, общий объем нефтегазовых субсидий с 2001 по 2016 год достиг около $90 млрд. Причем такие энергетические субсидии возвращать не нужно, в отличие от кредитов. Однако Минск, имея все возможности, но не имея достаточной политической воли, так и не провел необходимые для экономики страны реформы. Белоруссия постоянно берет международные кредиты, увеличивая свой госдолг, и, по сути, на них живет, а не пытается поднять свою тяжелую и легкую промышленность, повысить конкурентоспособность своих товаров.

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Не получается повысить и уровень жизни населения. По итогам первого полугодия 2017 года, за черной бедности в Белоруссии живет 6% населения страны, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.