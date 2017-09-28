Ставрополь, 29 сентября, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Одним из существенных факторов кризиса в авиакомпании «ВИМ-Авиа» является низкая инфляция, сообщил журналистам российский министр экономического развития Максим Орешкин на Восьмом российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Комментируя проблемы с долгами «ВИМ-Авиа», Орешкин пояснил, что проблемы у авиакомпаний могут быть связаны с неоправданными расчетами на прибыль, что при малых темпах инфляции оказывается критичным.

«Компания привлекает деньги населения на длительный срок, продает заранее билеты, то есть аккумулирует финансовые ресурсы. В условиях низкой инфляции она может зарабатывать на этом гораздо меньше денег, — отметил он. — Это приводит к ухудшению финансовой модели, ухудшению финансового состояния».

Напомним, «ВИМ-Авиа» накопила большие долги перед аэропортами и прекратила чартерные рейсы. В компании введено внешнее управление, в отношении руководства возбуждено уголовное дело.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Орешкин заявил, что в стране сохраняется тенденция на низкие темпы инфляции, и такое положение помогло убрать с рынка неэффективных игроков. В сентябре, по прогнозам министра, существует риск получить небольшую дефляцию.