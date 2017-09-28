Москва, 29 сентября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о самообложении платежами жителей муниципального образования, сообщает ИА REGNUM. Предлагается наделить территориальное общественное самоуправление (ТОС) правом осуществлять собственные инициативы по вопросам местного значения, в том числе принимать решения по вопросам введения и использования собранных средств.

Михаил Зощенко. Волостной суд. 1888

Решение вопросов введения и использования этих средств планируется осуществлять на собрании граждан, осуществляющем территориальное общественное самоуправление.

Как будут приниматься решение о сборе

Процедура проведения местного референдума по вопросам введения и использования средств самообложения граждан на всей территории муниципального образования носит сложный и длительный характер, а также требует привлечения значительных организационных и финансовых ресурсов для его проведения, отмечают авторы внесенного в Госдуму законопроекта, среди которых Александр Сидякин («Единая Россия»). «При этом строительство объектов, организация предоставления общественных услуг не во всех случаях может осуществляться в отношении всех жителей соответствующего муниципального образования одновременно», — отмечают авторы.

В связи с этим законопроектом предложено вопрос о взимании средств самообложения граждан на части территории муниципального образования решать путем применения одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления, в частности, путем проведения схода граждан. При этом проведение такого схода возможно допустить в населенном пункте, входящим в состав поселения, внутригородской территории города федерального значения, внутригородского района, городского округа, что, по мнению парламентариев, позволит создать необходимые правовые, организационные, материально-технические условия для выражения беспрепятственного волеизъявления всех жителей соответствующего населенного пункта по вопросу самообложения.

Размер платежей

Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30% от общего числа жителей муниципального образования и для которых размер платежей может быть уменьшен.

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Что такое ТОС

Согласно действующему законодательству, собрания граждан проводятся с целью обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления (ТОС) на части территории муниципального образования.

Для признания правомочности собрания граждан по вопросам организации и осуществления ТОС достаточно участия в нем одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Оформление членства или участия в ТОС не предусмотрено. Необходимо также учесть, что на территории, на которой осуществляется ТОС, могут проживать граждане, которые не считают себя членами ТОС и в его деятельности участия не принимают.

Подмена

Правительство РФ законопроект не поддерживает.

«Предоставление собранию граждан, осуществляющих ТОС (территориально-общественное самоуправление), права введения и использования средств самообложения граждан или установления иных обязательных взносов с населения, проживающего на территории, на которой осуществляется ТОС, приведет к подмене форм принятия населением общеобязательных решений и будет противоречить самому принципу создания ТОС как самоорганизованного объединения граждан», — говорится в отзыве правительства за подписью вице-премьера Сергея Приходько.

Вместе с тем в правительстве согласны с тем, что «действующий механизм принятия решения о введении и использовании средств самообложения граждан недостаточно эффективен и требует дальнейшего совершенствования, поскольку не может применяться по отношению к части поселения, отдельным населенным пунктам, входящим в его состав, микрорайонам и улицам».

Примут и доработают

Вместе с тем, по мнению комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, необходимо обратить внимание на то, что предлагаемая законопроектом редакция ставит правомочность схода граждан в зависимость от участия в нем более половины обладающих избирательным правом жителей в том числе внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, городского округа. В то же время возможность проведения схода граждан — всех жителей городского округа, внутригородского района и внутригородского муниципального образования в городе федерального значения не предусматривается ни действующей редакцией закона, ни предлагаемыми к ней изменениями. В связи с этим представляется, что указанное положение законопроекта подлежит соответствующей корректировке, направленной на устранение данного противоречия.

Кроме того, предлагаемые законопроектом изменения не предусматривают возможности проведения схода граждан по вопросу о введении и об использовании средств самообложения в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах муниципального района, что представляется необоснованным и требующим соответствующего отражения в законопроекте, отмечают в профильном комитете Госдумы.