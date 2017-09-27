Багдад, 27 сентября, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Курдские отряды не позволят правительственной армии войти в иракскую провинцию Киркук, заявил губернатор провинции Наджмеддин Карим, 27 сентября передаёт Mehr.

ВС Ирака

«Нет необходимости в размещении вооружённых сил, мы не допустим, чтобы армия вошла в провинцию», — заявил Карим.

Напомним, Киркук находится под контролем регионального правительства Курдистана с 2014 года, когда правительственные войска Ирака покинули северные районы страны под нажимом террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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27 сентября иракский парламент призвал правительство вернуть нефтяные месторождения, расположенные в провинции Киркук, под контроль Багдада.

«Правительству необходимо вернуть северные нефтяные месторождения в Киркуке и оспариваемые регионы под контроль федерального министерства нефти», — говорится в заявлении парламента.

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Также 27 сентября парламент Ирака разрешил премьер-министру страны Хайдеру аль-Абади направить войска в спорный с курдами регион.

«Верховный главнокомандующий вооруженными силами должен принять все конституционные и правовые меры для защиты единства Ирака и защиты своих граждан», — заявили в парламенте.