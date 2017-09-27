Магаданская область, 27 сентября, 2017, 04:28 — ИА Регнум. В Магаданской области авиакомпанию «ВИМ-Авиа» заменят два других перевозчика, которые работают в регионе, — «Аэрофлот» и «Россия». С таким заявлением выступил губернатор Владимир Печёный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fred Schaerli Самолёт авиакомпании «ВИМ-Авиа»

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"Нам понятно, что перспективы у компании совсем плохи и поэтому предварительные переговоры с другими перевозчиками для отправки оставшейся части пассажиров, я надеюсь, завершатся благополучно, и мы сможем провести замену перевозчика», — прокомментировал Владимир Печёный.

Предварительно известно, что по расписанию «ВИМ-Авиа» будет выполнять рейсы на Колыме до 10 октября, после перевозкой пассажиров, которые уже купили билеты у перевозчика, займутся «Аэрофлот» и «Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росавиации, 10 компаний выразили готовность осуществлять перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа». Из федеральной казны будет выделено 200 млн рублей на компенсацию затрат перевозчикам.

СКР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц «ВИМ-Авиа» по статье «Мошенничество в особо крупном размере».