Севастополь, 26 сентября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Любое промедление с формированием ландшафтного заказника «Ласпи» наносит непоправимый ущерб уникальному району Севастополя. Научная общественность города заявляет о разрушении биологического разнообразия природы и морской экосистемы в результате застройки урочища Ласпи в севастопольской зоне ЮБК (Южного берега Крыма). Об этом говорилось 25 сентября в ходе круглого стола, организованного местным ОНФ, по обеспечению соблюдения ограниченного режима хозяйственной деятельности на этой территории, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено Севастопольским региональным штабом ОНФ Краснокнижные можжевеловые леса и деревья фисташки остролистной варварски вырубаются под застройку

«То, что сейчас происходит — это надругательство над этими землями. Мы теряем урочище Ласпи, это происходит на наших глазах. Что мы оставим своим внукам, правнукам? Очевидно, что вырубленные можжевельники, фисташковые деревья, которым многие сотни лет, мы уже никогда не восстановим. Любое промедление в вопросе создания особо охраняемой природной территории уничтожает Ласпи и наносит непоправимый ущерб уникальному району Севастополя», — считает председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Он сообщила, что Законодательное собрание города неоднократно поднимало вопрос о сохранении урочища Ласпи. В мае губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подтвердил необходимость создания особой охраняемой территории, и ЗС предполагало, что все необходимое в правовом отношении будет сделано к середине 2017 года.

Тревогу научного сообщества Севастополя о сохранении природного ландшафта Ласпи и невосполнимого ущерба от вырубки реликтовых растений выразила председатель местного отделения Русского ботанического общества, кандидат биологических наук Лилия Бондарева.

В урочище Ласпи произрастают редчайшие растения. В составе лесов есть уникальные растения, сформировавшиеся в условиях климата Средиземноморья. Красная книга Севастополя включает 170 видов растений, из них треть — входит в Красную книгу РФ.

«Один из самых известных — можжевельник высокий. Он очень уязвим, плохо размножается и медленно растет. Деревья с диаметром ствола 50 см имеют возраст около 400 лет. На ЮБК сохранились просто отдельные деревья, больших комплексов можжевеловых лесов осталось мало. Из четырех участков произрастания три находятся в Севастополе», — сказала биолог.

Именно краснокнижные можжевеловые леса и деревья фисташки остролистной варварски вырубаются под застройку. После заявлений о пересмотре статуса земли в суде, с начала лета лесную территорию начали спешно застраивать.

Фото предоставлено Севастопольским региональным штабом ОНФ Ученые бьют тревогу — скоро от уникального урочища не останется ничего

Конфликты при освоении Ласпи имеют многолетнюю историю, заявила завлабораторией фиторесурсов «Института морских биологических исследований РАН», кандидат биологических наук Наталья Мильчакова.

«Это постоянное использование этих земель — береговой зоны для рекреации, застройка лесной зоны в нарушение природоохранного законодательства в предыдущие годы, — сказала она. — Необходимо создание особо охраняемой природной территории как можно быстрее. Получено соглашение Минприроды. Осталось малое — решение правительства Севастополя».

Хозяйственное освоение Ласпи принесет большую беду, полагает ведущий научный сотрудник ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН», доктор географических наук Юрий Горячкин.

«Район бухты Ласпи очень сложный в геологическом отношении. Он характеризуется глинистыми склонами, системой тектонических разломов, здесь возможны селевые потоки и оползневые процессы. Не надо забывать, что эта зона сейсмической активности в восемь — девять баллов. Освоение реально несет угрозу дороге Севастополь — Ялта, там возможны обвалы», — сказал он. Ученый напомнил, что после завершения 60-летнего цикла следует ожидать активизации штормовых явлений и сильных ветров, разрушающих береговую линию.

На негативное антропогенное влияние на морскую экосистему бухты Ласпи указал сотрудник лаборатории фиторесурсов ФГБУН «Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН», кандидат биологических наук Владимир Александров. По его словам, интенсивное освоение бухты, в том числе гидротехнические сооружения приводят к исчезновению донной растительности в морской акватории, что ухудшает качество морской воды.

Фото предоставлено Севастопольским региональным штабом ОНФ Коттеджи — вместо реликтовых растений

Следует добавить, что президент России Владимир Путин ранее дал поручение до 1 августа 2017 года разработать комплекс мер «по обеспечению соблюдения ограниченного режима хозяйственной деятельности на территории памятника природы регионального значения «Заповедное урочище «Скалы Ласпи».

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Минобороны против передачи территории на плато Караньское в Севастополе

Весной на встрече президента с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ) севастопольский журналист обратил внимание Путина на проблему застройки в урочище. Однако местные власти считают, что прежде чем присваивать Ласпи статус заповедника, следует вернуть в собственность земли, незаконно розданные при Украине.