Москва, 27 сентября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Разгоревшийся вокруг фильма «Матильда» скандал мог бы остаться в рамках того, что в современной киноиндустрии целиком и полностью лежит в области маркетинга. О том, какие дополнительные вопросы история скандального фильма Алексея Учителя создает по отношению к администрации РПЦ, пишет в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Церемония

Удивление вызывает позиция, высказанная Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Заместитель председателя В. В. Кипшидзе назвал нападение на студию режиссера Учителя попыткой скомпрометировать дискуссию в связи с выходом «Матильды». Возможно, стоило бы обратить большее внимание на то, что источником данной компрометации во многом являются «слегка одичавшие» члены церковной общины. Следовало бы начать диалог внутри самой Церкви, гася различного рода истерики, мешающие как общению с обществом, так и церковной жизни отдельных священнослужителей, вдруг почувствовавших себя маленькими наполеонами, и их «верных чад».

Исторически и художественно достоверное кино, которое действительно необходимо России, требует наличия трезво воспринимающего такую достоверность зрителя. Может быть, стоит усилия Церкви направить на возвращение в общество уважения к исторической правде?

Читайте подробности: Может ли Церковь помочь снять фильм, лучше «Матильды»?

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