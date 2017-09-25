Вашингтон, 26 сентября, 2017, 01:52 — ИА Регнум. Гибель Валерия Асапова, генерал-лейтенанта Сухопутных войск ВС РФ, на территории Сирии никак не связана с действиями Вашингтона, написала Хизер Науэрт, официальный представитель американского Государственного департамента, в Twitter.

«Притча о слепых», Питер Брейгель Старший, дерево, масло, 1568 Они не видят

Комментируя заявление Москвы о том, что гибель Асапова — итог двуличной политики Вашингтона в Сирии, американка написала:

«Утверждения, что США поддерживают ИГИЛ [«Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ] или причастны к смерти российского командира, фактически не имеют оснований. У США и коалиции есть одна цель — поражение ИГИЛ [организация, деятельность которой запрещена в РФ]».

Напомним, Асапов погиб в районе города Дейр-эз-Зор (Сирия) при обстреле, который вели террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Генерал получил смертельное ранение в результате разрыва минометного снаряда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что гибель Асапова — это кровь, которой Россия оплачивает американскую политику в Сирии.