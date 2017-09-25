Москва, 25 сентября, 2017, 14:29 — ИА Регнум. При блоке отставок губернаторов в России в феврале 2017 года предполагалось продолжение подобного сценария. Аналитики спорили только о времени его реализации. Варианта было два, либо весной, либо осенью, заявил корреспонденту ИА REGNUM д.э.н, завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Руслан Абрамов.

Chess Шахматы

«Летом обычно населению не портят настроения. Весной было бы слишком уж поспешно. Остановились на осени. Что стоит за этим «сериалом». У этой эпопеи есть несколько задач, которые решает власть», — полагает эксперт.

Среди предполагаемых регионов России, где могут произойти отставки, те, которые аналитики обозначили еще в феврале — Ивановская, Нижегородская, Мурманская, Самарская и Омская области, Алтайский и Красноярский края, и возможно Адыгея, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, а значит, скорее всего, народ не зря готовили к решительным мерам.

«Следует отметить, что сами губернаторы не входят в число лидеров рейтинга. Кроме того, есть информация, что в этих регионах существуют внутренние конфликты местных элит. Но важнее брать в расчет то, что сами данные регионы далеки от лидеров в рейтингах регионального развития», — отметил Абрамов.

Всё вместе говорит как о закономерности того, кто становится аутсайдерами, так и о системном сбое — в таком (!) количестве регионов власти вместо того, чтобы слушать народ не через телевидение или прямую связь с президентом и заниматься развитием региона, заняты либо внутренней борьбой, либо не первостепенными вопросами.

«Все вместе вписывается в планы по апгрейду элит, продолжение которых еще будем наблюдать. Пришло время менять тренды. Ставок на проверенную «гвардию» больше нет. Большие надежды власть связывает с молодыми управленцами. Назначенцы старше 40 лет в значительной степени снижают надежды российских избирателей на перемены», — считает эксперт.

Скорее всего, по его мнению, и в предстоящей смене губернаторов новые посты займут именно молодые руководители. Есть надежда, что все будущие молодые назначенцы будут достойными профессионалами.

«Оправдано ли это в нынешних условиях? Во-первых, перед выборами 2018 необходимо успокоить население, убедить в близкой перспективе изменений к лучшему — мол, власть видит губернаторов, которые не в достаточной мере заботятся об уровне жизни своего населения. Во-вторых, молодежи действительно важно дать понимание своей причастности и возможности влиять на будущее своего региона и страны.

У власти есть понимание, что именно из-за невысокого вовлечения молодых управленцев этот электорат остается пассивным на выборах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября СМИ писали, что в Российской Федерации в начале текущей недели могут последовать досрочные отставки глав регионов. Сменить губернаторов могут почти в десяти регионах страны.

Читайте также: СМИ анонсировали возможные отставки губернаторов в России