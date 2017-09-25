Барнаул, 25 сентября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Алтайский аграрии, получив в этом году неплохой урожай зерновых, вынуждены сейчас отказываться от инвестиций в земледелие и максимально на всём экономить. Многие даже отказываются от зяби. Но и эти антикризисные меры еще не гарантия, что удастся избежать новых долгов, а то и вовсе банкротства. Причина тому — кризис на зерновом рынке. Стоимость зерна самого распространенного — 3 класса — сегодня упала еще на 1 тысячу рублей и составила 6000 рублей (за пшеницу 4 класса дают еще меньше — 5000 рублей), тогда как ещё в конце августа 2017 года за тонну платили 8300 руб., а в уборочную кампанию 2016 года за тонну зерна давали 10 500 рублей.

Светлана Шаповалова Алтайское зерно

Светлана Шаповалова Уборочная кампания на Алтае

Чтобы рассчитаться за взятые под уборочную кредиты и выплатить зарплаты, крестьяне (особенно в небольших фермерских хозяйствах) вынуждены реализовывать выращенный урожай за бесценок. Немногим завиднее и судьба остальных: если нет своих мощностей, хранение зерна на складах до лучших цен обойдется в копеечку: 300 рублей за тонну — приемка, 700 руб. — выдача обратно. Итого, 1000 рублей с тонны нужно будет заплатить крестьянину, который, к примеру, после месяца хранения (а это еще 115 рублей за тонну) найдет выгодного покупателя и захочет забрать выращенный урожай.

Напомним, с зерновыми интервенциями в этом году тоже возникли проблемы: кризис перепроизводства сказался на всей отрасли.

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В сложившейся ситуации многие эксперты высказывают мнение о целесообразности инвестировать часть средств, предназначенных на зерновые интервенции и экспортные субсидии, в создание сети заводов по глубокой переработке зерна. Это позволило бы заложить основы для экспорта не сырья, а продуктов высокой добавленной стоимости. К примеру, на базе дешевой глюкозы из зернового крахмала можно получать разнообразные биопродукты, заменяющие промышленные химические вещества.

Светлана Шаповалова Алтайское зерно

С мнением о том, что только понятный внутренний спрос на зерно, поддержанный крупными заводами по его переработке, снизит колебание цен и даст сельхозпроизводителям уверенность в будущем, согласен и генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

«Несколько лет назад активно обсуждался вопрос строительства в крае мощного завода по глубокой переработке пшеницы. К сожалению, пока таких производств у нас в регионе нет. Думаю, реализация подобного проекта сможет существенно снизить давление на зерновом рынке края. К тому же априори наше зерно стоит несколько дешевле, нежели в европейской части России, так что проблем с доступным сырьем не будет», — заявил он в интервью ИА REGNUM.

Напомним, в этом году зерновыми культурами в Алтайском крае засеяно свыше 3,5 миллиона гектаров земли — больше, чем в любом другом российском регионе. Но из-за погоды уборку начали на полторы недели позже обычного срока: дождливое лето, с одной стороны, позволило пшенице созреть, с другой — сделало колосья тяжелыми. На многих полях полёг хлеб.

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Валовый сбор зерновых уже составил более 3,5 миллиона тонн, хотя убрано еще чуть более половины всех площадей. Алтайский губернатор Александр Карлин хоть и видит необходимость в запуске интервенционных торгов (с таким предложением региональное правительство обратилось в Минсельхоз РФ и правительство РФ), тем не менее полагает, что у алтайских аграриев нет необходимости спешно продавать зерно по невыгодной цене.