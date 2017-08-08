На Алтае из-за «тропического климата» и сильного ветра полёг хлеб

Барнаул, , 12:06 — REGNUM Аномально жаркое и дождливое лето с сильными ветрами и грозами создали немало проблем алтайским аграриям. О видах на урожай в регионе начинают говорить обычно не ранее середины — конца сентября, но в уборочную кампанию — 2017 первые прогнозы озвучены уже сейчас. По оценкам главы Алтайского края Александра Карлина, урожай зерна в этом году будет не ниже среднемноголетнего, и законных оснований называть этот год неблагоприятным у крестьян не будет.

«В силу большой влаги и тепла, всходы в этом году высокорослы. Видно, какой стеной стоят хлеб и крупяные культуры. Из-за сильного ветра хлеб полёг, поэтому значительную часть полей будут убирать раздельным способом, когда обмолот совершается не за один проход техники. Сначала масса укладывается в валки и через некоторое время обмолачивается», — цитирует слова губернатора официальный сайт края.

Напомним, тропический характер погода в Алтайском крае «демонстрировала» весь июль. Наиболее сильно стихия свирепствовала в конце месяца. Ночью 29 июля от ураганного ветра и гроз пострадали восемь социально значимых объектов в сёлах Советское, Талица, Кокши, Никольское, а также более 400 жилых домов. Было повалено более 200 деревьев.

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В Советском районе по этой причине не подлежат уборке десятая часть всех посевных площадей. Речь идет о культурах, площадь которых составляет более 5 тыс. гектаров. Пострадавшими значатся восемь хозяйств. Особенно от града пострадали поля с гречихой и овсом. Также стихия не пощадила посевы пшеницы и ячменя.

По данным программы «Вести-Алтай», наибольший урон причинён акционерному обществу «На страже мира». Там ураган не только уничтожил будущий урожай, но и серьёзно повредил три животноводческие базы, три зерносклада и мехток.

«Гречиху вообще поднять невозможно. Картина ужасающая, экономически для хозяйства это колоссальные потери», — поделился проблемой руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Смоленского района Игорь Баловнёв.

А вот глава известного алтайского холдинга «Союз-Арго» Александр Босяк даже не берется пока давать прогноз по поводу урожая.

«Чуть позже видно будет. Наши поля не полегли. В прошлом году была ржа. В этом вроде лучше. Но не загадываю», — отметил он в разговоре с с корреспондентом ИА REGNUM.

Между тем урожайность озимых на отдельных участках полей в фермерском хозяйстве Анатолия Иванова (Косихинский район) доходила до 70 центнеров с гектара.

«Обмолот озимых в хозяйстве — на завершающей стадии. Из посеянных в прошлом году 900 гектаров убрано уже 800 гектаров. В среднем с убранной площади мы получили урожайность по 45 центнеров с гектара», — пояснил агроном хозяйства Сергей Путинцев.

Он также отметил, что после обмолота озимых в хозяйстве приступят к уборке яровых — гороха, овса, пшеницы, льна. Одновременно с этим здесь проведут осеннюю посевную. Площадь озимых в хозяйстве намерены нарастить в этом году еще на 30−35%.

Вместе с тем хозяйства Алтайского края на протяжении последних двух лет постоянно укрепляют технические возможности.

«На начало августа закупили 160 современных высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, 120 высокоскоростных самоходных косилок. Именно жатки и будут решать тему первого технологического этапа при уборке косовицы», — отметил Александр Карлин.

Также в последнее время аграрии большое внимание уделяют модернизации и строительству токовых хозяйств, сушильных комплексов и зернохранилищ.

«Хорошие примеры есть в Шелаболихинском, Косихинском, Первомайском, Топчихинском, Поспелихинском районах, которые я недавно посетил. С такими мощностями у сельхозтоваропроизводителей есть возможность взять хлеб с поля, а также его подсушить, сделать кондиционным, чтобы реализовать по хорошей цене или засыпать на хранение, чтобы выйти на рынок тогда, когда его конъюнктура будет выгодной. Таким образом, крестьянин является активным игроком на аграрном рынке», — подчеркнул губернатор.

Говоря о показателях рентабельности алтайских сельхозтоваропроизводителей, он отметил, что сегодня 93% предприятий и фермеров в Алтайском крае работают с прибылью.

Напомним, несмотря на то, что Алтайский край относится к зоне рискованного земледелия, регион называют одним из самых зерновых в Сибири. По данным Алтайкрайстата, зерновыми и зернобобовыми культурами (без кукурузы) в 2016 году засеяно более 3635,6 тысячи гектаров, что по удельному весу составляет 36,5% всех площадей, приходящихся на Сибирский федеральный округ. Показатели, сравнимые с алтайскими, демонстрирует только Омская область, где общая посевная площадь зернобобовых культур составляет 2167,2 тысячи гектаров.

В среднем крупные и средние сельскохозяйственные организации региона с одного гектара собрали по 13,4 центнера пшеницы. При этом у сельхозпроизводителей Зонального района урожайность составляет 33,8, Советского — 31,7 центнера с гектара.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Алтайский край, несмотря на погодные катаклизмы в виде наводнения, засухи и града, собрал внушительный урожай зерновых и некоторых других культур. В нынешнем сезоне из-за погодных условий (заморозков и дождей) комплекс полевых работ начался позднее среднемноголетних сроков. Все посевы сельскохозяйственных культур в Алтайском крае занимают площадь 5,4 млн гектаров, что соответствует уровню 2016 года. Уборочная кампания стартовала в начале июля.

Поскольку на Алтай зачастили дожди с ливнями и грозами, многое будет зависеть от того, как поведет себя погода в канун уборочной страды. Превышение в 1,5−2 раза показателей месячной нормы осадков зафиксировано в Кулундинском, Благовещенском, Баевском, Шелаболихинском и других районах.

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