Киев, 25 сентября, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Книги российского писателя Бориса Акунина вошли в список запрещенных на Украине, сообщает 24 сентября «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, решение о запрете российских книг было принято экспертным советом при государственном комитете телевидения и радиовещания Украины в отношении 13 изданий, в число которых вошли учебник по химии и «Большая энциклопедия школьника».

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За авторством писателя Бориса Акунина были запрещены две книги из цикла «История Российского государства». Сам писатель на свой странице в соцсети Facebook назвал действия украинских властей «мракобесием».

"Запрет книг, любых книг — безусловно мракобесие, но Украина — не моя страна, и, когда тамошние госорганы ведут себя по-идиотски, это проблема украинцев», — сказал писатель.

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Напомним, ранее на Украине приняли законопроект, согласно которому все книги, завозимые из Донецкой и Луганской Народных Республик и России, должны сопровождаться рецензиями об отсутствии в текстах «пророссийской пропаганды».