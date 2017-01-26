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СМИ: Украина ввела запрет на ввоз книг из РФ

Общество
30 декабря 2016 г. президент Украины Петр Порошенко подписал закон, ограничивающий российской печатной продукции «антиукраинского содержания» доступ на украинский рынок

Киев, 26 января 2017, 15:34 — REGNUM  Ввоз книг из Российской Федерации (РФ) на территорию Украины запрещен сроком на три месяца. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на главу Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина.

«С 1 января до 1 апреля (власти Украины) запретили (ввоз книг), пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки», — уточнил источник.

Афонин добавил, что за время «ограничительных мер» украинские магазины смогут распродать остатки книг с предыдущих поставок из России.

Вместе с тем представители Харьковской таможни сообщили украинским журналистам о том, что официального запрета от Киева на ввоз печатной продукции из РФ пока не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2016 г. президент Украины Петр Порошенко подписал закон, ограничивающий российской печатной продукции «антиукраинского содержания» доступ на украинский рынок.

Отмечалось, что в рамках Государственного комитета Украины по вопросам теле‑ и радиовещания будет создан экспертный совет для проверки всей печатной продукции российского происхождения на предмет разрешения ее допуска на рынок страны.

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