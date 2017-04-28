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На Украине обязали сопровождать книги из ДНР, ЛНР и России рецензиями

Культура

В рецензии должно быть указано, что литература соответствует критериям разрешенной на Украине продукции

Киев, 28 апреля 2017, 08:38 — REGNUM  Все книги из ДНР, ЛНР и России, ввозимые на Украину, должны будут сопровождаться рецензиями о соответствии литературы критериям разрешенной на Украине продукции, сообщает 27 апреля пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Рецензия о соответствии российских, донецких и луганских книг должна быть составлена на украинском языке и подписана рецензентом, заверена печатью организации, в которой работает рецензент, и подписью владельца прав на издание.

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Право на рецензирование книг имеют украинские ученые, преподаватели высших учебных заведений Украины и члены всеукраинских творческих союзов.

Соответствующие рекомендации по подготовке рецензий были подготовлены Гостелекомрадио Украины в соответствии со ст. 281 Закона Украины «Об издательском деле».

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил порядок изъятия литературы, произведенной в ДНР, ЛНР и России и не имеющей соответствующего разрешения. В соответствии с новым порядком, Гостелекомрадио получило право выдавать акты об обязательном изъятии литературы, не имеющей разрешения.

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