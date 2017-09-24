Ватикан, 24 сентября, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Католические теологи-консерваторы выступили с обращением, в котором обвинили в ереси Папу Римского Франциска. Поводом стало отношение понтифика к разводам, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа римский Франциск I

Отмечается, что авторами письменного обращения выступили несколько священников и академиков теологии, придерживающихся консервативных взглядов. По их мнению, понтифик слишком лоялен к католикам, которые развелись и заключили новые браки.

Авторы письма обращают внимание, что строгое отношение к браку соблюдалось с XIV века и должно оставаться таким впредь. Франциска они обвинили в распространении семи еретических тезисов, касающихся брака, нравственности и церковных таинств.

В апреле 2016 года Папа Римский в своей публикации «Радости любви» сделал для верующих некоторые послабления в вопросах брака. Так, он заявил о необходимости большей интегрированности в христианские общины тех католиков, которые состояли в церковном браке, однако расторгли его и женились вновь. Несколько кардиналов уже критиковали Франциска за этот тезис.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Папа Римский Франциск впервые присутствовал на заседании консультативной комиссии по вопросам сексуального насилия в Католической церкви, созданной в 2014 году. Выступая на заседании, понтифик заявил о том, что священников, уличенных в педофилии, и тех, кто их покрывает, ждет самое жестокое наказание.

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