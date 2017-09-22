Москва, 22 сентября, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Вопрос о размещении бюста Сталина на «Аллее правителей» в Москве наряду с другими руководителями государства неуместен, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 22 сентября, пишет газета «Известия».

Histrf.ru Открытие «Аллеи правителей» в Москве

Некоторые журналисты высказали мнение, что персона Сталина вызывает разногласия в обществе и поставили под сомнение установку бюста вождя.

«Ну, а Сталин разве не руководил государством?», — задал ответный вопрос журналистам Песков.

После чего он сказал, что вопрос неуместен.

Напомним, что 21 сентября в Москве открыта вторая очередь «Аллеи правителей» в сквере Музея военной формы одежды Российского военно-исторического общества (РВИО), которая включает в себя аллею советских лидеров.

Читайте также: «В Москве бюсты Ленина и Сталина поставят на одной аллее с Горбачевым».

Читайте также: «Иван Грозный занял своё законное место на Аллее правителей в Москве»

«Аллея правителей» расположена в сквере в Петроверигском переулке Москвы. В первую очередь там были установлены 33 бюста правителей России от Рюрика до Керенского различных лет работы скульптора Зураба Церетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми в преддверии нового учебного года на здании Дягилевской гимназии был вывешен большой плакат с изображениями крупных деятелей России. В одном ряду размещены портреты Ивана Грозного, Петра Первого, Петра Столыпина, Ленина, Сталина, Хрущева.

Позже на плакате портрет Сталина, единственный среди других, был заклеен белым листом. Общественность Перми выразила возмущение, пояснив, что нельзя изымать из истории важные фигуры.