Иван Грозный занял своё законное место на Аллее правителей в Москве

Москва, , 18:43 — REGNUM Памятник государю, царю и великому князю всея Руси Ивану IV Васильевичу, прозванному Грозным, появился в Москве на так называемой «Аллее правителей» на Китай-городе в центре Москвы. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Монумент был установлен на так называемой «Аллее правителей», но на постоянной основе. Дело в том, что скульптор Василий Селиванов, который создал памятник Грозному, собирался установить своё творение в городе Александрове (Владимирская область).

Во времена Ивана IV там находилась Александровская слобода, в которой царь проводил длительное время. Однако власти Александрова по какой-то причине отказались устанавливать монумент.

Но скульптору поступили предложения от четырёх регионов, желающих видеть скульптуру Грозного царя у себя. Селиванов рассмотрел предложения, однако, ни одно не соответствовало его представлениям: всё-таки памятник готовился специально для Александрова.

В итоге Российское военно-историческое общество предложило компромиссный вариант. Памятник Грозному установили на «Аллее правителей» в центре Москвы, но не как памятник, а как музейный экспонат.

Официально с автором скульптуры заключили договор временного хранения, соглашение рассчитано на год с возможностью продления.

«Мы передали этот памятник ориентировочно на год, а власти Владимира и Александрова, дадут правильную оценку своим действиям и найдут всё-таки возможность установить на своём месте, на реке Серой, где и была запланирована установка», — рассказал Селиванов.

Примечательно, что до сегодняшнего дня единственный памятник Ивану Грозному был установлен в Орлё. Его установили в октябре 2016 года и это вызвало широкий общественный резонанс, как в городе, так и во всём российском обществе.

Напомним, «Аллея правителей» расположена в сквере в Петроверигском переулке Москвы. Там уже установлены 33 бюста правителей России от Рюрика до Керенского различных лет работы скульптора Зураба Церетели. В ближайшее время аллею пополнят восемь памятников — от Владимира Ленина до Бориса Ельцина.