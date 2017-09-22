Москва, 22 сентября, 2017, 19:33 — ИА Регнум. На первой осенней сессии Мосгордумы депутатами от партии КПРФ был поднят вопрос о нецелесообразном расходовании бюджетных средств. Согласно одобренным изменениям в законопроекте о бюджете на 2017 год и плановых расходах на 2018 и 2019 годы на развитие транспортной системы в 2017 году к 400 млрд рублей, ежегодно выделяемой сумме, добавится ещё почти 60 млрд. То есть после корректировки бюджета на развитие транспортной системы в 2017 году пойдёт около полутриллиона рублей. При этом оценки эффективности не происходит, транспорт в Москве развивается плохо и, как заявила депутат Елена Шувалова, транспортная система приводит к сильнейшему экологическому загрязнению города, что, в свою очередь, приводит к аллергическим и онкологическим болезням. Более того, отчёт об исполнении бюджета за прошлый период депутаты, как правило, получают в декабре. По мнению депутата Андрея Клычкова, это связано с нежеланием мэрии Москвы раскрывать реальную картину и давать возможность депутатам анализировать те процессы, которые происходят.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

«Изучая законопроект, удивляешься тем тратам, которые мы планируем. Я уже не говорю об уничтожении ЗИЛа, первой очереди парка ВДНХ, когда ты видишь, что у нас расходы идут не миллионами, а миллиардами, мне кажется, мы округляем, чтобы было проще считать. Мы бесконечно будем развивать транспортную систему, покупая автобусы за 35 миллионов. Где мы нашли такие автобусы? 35 миллионов рублей за красивый автобус в нынешней экономической ситуации не совсем оправданные средства», — отметил Клычков.

Отметим, что на программу социальной поддержки жителей города Москвы планируется выделить 5 млрд рублей. Сумма будет расходоваться на повышение безопасности перевозки пассажиров в связи с вводом новых линий метрополитена, часть ассигнований пойдет Мосгортрансу на модернизацию системы диспетчеризации, устранение внештатных ситуаций. Департаменту транспорта планируется выделить 10 млрд рублей, из которых 5,2 млрд пойдёт на предоставление субсидий московскому метрополитену с целью приобретения 144 вагонов. На покупку 50 автобусов Мосгортрансу уйдёт порядка 2 млрд рублей.

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Дарья Антонова ИА REGNUM В московском метрополитене

По словам руководителя Департамента финансов города Москвы Елены Зяббаровой, расходы на приобретение вагонов метро нового поколения предусмотрены в рамках двухгодичного контракта. 144 вагона планируется поставить в город в течение 2 лет, первая поставка пройдёт в декабре 2017 года — это 72 вагона, остальные поставят в 2018 году. Таким образом, средняя стоимость вагона получается около 80 млн рублей. Что касается автобусов, то речь идёт о закупке не рядовых автобусов, а современных в преддверии ЧМ-2018.

«Речь идёт о закупке не рядовых автобусов, планируются перевозки москвичей и гостей столицы в преддверии грядущего ЧМ-2018, участников статусных конференций, перевозка организованных групп детей. Автобусы оснащены многими современными инновационными системами комфорта и безопасности, отсюда и повышенная стоимость», — объяснила Зяббарова.

Депутат КПРФ Елена Шувалова отметила, что в 2013 году Контрольно-Счётной палатой в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ были направлены документы, которые были проведены в отношении программ развития транспортной системы на 2012−2016 годы. Результаты до сих пор не получены и несмотря на то, что они неизвестны, департаменту Москвы снова выделяют к 434 млрд почти 58 млрд рублей.

«Транспорт у нас, как какая-то прорва, никто не говорит, что не надо выделять средства на транспорт города Москвы, мы говорим о том, куда исчезают эти средства? Где оценка эффективности? Я считаю положение неадекватным. У департамента транспорта не нашлось несколько десятков миллиона рублей на то, чтобы реставрировать объект культурного наследия Миусское трамвайное депо. Недавно я побывала на Кренгольской мануфактуре в Нарве в Эстонии, там знаменитый текстильный комплекс, он также разрушен, как и многие наши предприятия, пустующие огромные территории. Когда я спросила, что будет с этими территориями, как планируется их использование прямо на границе с Россией на территории Эстонии, мне сказали, что эти территории будут покупать москвичи», — отметила депутат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маленький пассажир

Добавим, что на заседании также была поднята тема налогов на имущество образовательных учреждений, что вызвало неоднозначную реакцию среди депутатов.

«Получается, что мы у образовательных учреждений деньги забираем, а департаменту транспорта передаём», — подчеркнула Шувалова.

По словам Елены Зяббаровой, речь идёт о формировании дополнительных мероприятий в составе государственной программы, и траты городского бюджета на транспорт исходят из вопроса и экономической эффективности и социальной эффективности.

«Транспортная программа — одна из самых крупных статей расхода в нашем городском бюджете. Справедливости ради отмечу, что транспорт — это 20% расхода бюджета, социальная сфера остается у нас в приоритете, это более половины расходов. Создание комфортной транспортной инфраструктуры самым прямым образом влияет на создание качества жизни москвичей», — считает Зяббарова.

Депутат КПРФ Андрей Клычков, продолжая тему необоснованных трат Москвы, отметил, что «раньше мы из большого пространства построили великую страну, теперь мы из великой страны делаем пространство. К сожалению, это происходит за большие деньги». Он подчеркнул, что около 1,5 млрд тратится на различные мероприятия по высадке деревьев. Относительно парка «Зарядье» он высказался следующим образом — только 1 га парка по сумме выходит 1,48 миллиарда рублей.

Добавим, что ещё 10 млрд рублей будет выделено на «Парк будущего» на территории ВДНХ. Как объяснила Елена Зяббарова, эти средства выделяются департаменту городского имущества в рамках первой очереди строительства, которая планируется к завершению к концу 2018 года. На второй очереди планируется привлечение средств инвестора. В составе первой очереди, будет создано 3 больших крытых аттракциона, размещенных в крытых павильонах, проведена канатная дорога, будет осуществлен капитальный ремонт действующих павильонов с целью приспособления для аттракционов.

«Это позволит парку быть круглогодичным, аттракционам работать без шума для окружающих. За счет этих средств предусмотрена ежедневная подготовка и благоустройство территорий парка», — пояснила чиновник.

Mos.ru Вид на парк «Зарядье»

Как ранее корреспонденту ИА REGNUM заявил преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергей Белолипецкий, не видя перед глазами сметы, трудно делать вывод о тех суммах, которые выделяются властями, в частности, на благоустройство парков. Главное противоречие вызывает отсутствие отчётности чиновников за бюджетные средства перед народом.

«Термин «освоено» смущает, ведь свои деньги из кошелька не осваиваете — вы тратите, а бюджет осваивается, то есть уже в самом термине что-то «такое» зашито. Проверить миллиарды было бы неплохо, но никто отчеты по бюджету не предоставляет о том, как именно расходуется бюджет, мы не знаем», — подчеркнул он.

В свою очередь директор центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская отмечала, что создание парка «Зарядье» — «это, безусловно, роскошь, здесь прагматики мало, но такой богатый город, как Москва, такую роскошь реализовать может себе позволить». Пожалуй, только Москва.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Мосгордумы Алескей Шапошников, подводя итоги первого заседания пояснил, что в связи с корректировкой бюджета и увеличением доходной части на 248 млрд, 138 млрд рублей будут направлены на решение социальных и транспортных проблем города.