Хабаровск, 22 сентября, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Жители сел и поселков в Хабаровском крае жалуются на постоянные проблемы с поставками газа в баллонах. При этом в населенных пунктах нет никакой альтернативы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Газовый баллон

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В свободном порту Ванино проблема с поставками газа в баллонах существует давно.

«Раньше здесь, в поселке Ванино, работала фирма, которая заправляла баллоны. Было очень удобно. А какое-то время назад фирму эту закрыли. Теперь заказы принимают только в соседнем районе, в Советской Гавани. Но принимают не тогда, когда тебе это нужно, а когда наберут из Ванино достаточное для них количество заказов. Вот и приходится сидеть без газа. Хоть неделю, хоть две. Поставить электроплиту мы не можем — дом у нас старый, «сталинка», проводка так себе, да и электроэнергии в нашем районе не хватает, говорят, подстанция старая, то ли еще что-то. По вечерам, если газа нет, даже микроволновая печь не работает толком, лампочки мигают. За баллон платим 1200 рублей. Недешево, но лишь бы он был постоянно, газ этот. А то живем в газовой стране, всему миру газ продаем, а свои мучаются!», — рассказала жительница Ванино Анна Кизына.

С аналогичными проблемами сегодня столкнулись жители соседних районов — Амурского, имени Лазо и других. В этих районах централизованное газоснабжение отсутствует, печного отопления нет. Во многих домах в таежных поселках, отсутствует и возможность подключения электрических плит — все та же нехватка электроэнергии.

«XXI век на дворе, а нам впору на кострах еду готовить. Безобразие!», — пишут жители в социальных сетях.

Монополистом по поставкам населению Хабаровского края сжиженного газа является АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Однако, некоторое время назад, монополист прекратил поставки сжиженного газа в переносных баллонах населению, ссылаясь на постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 года, запрещающее использовать в жилых помещениях переносные газовые баллоны ёмкостью 50 литров.

Впрочем, как следует из примера с поселком Ванино, поставки всё-же сохранились, но значительно сократились.

АО «Газпром газораспределение ДВ» утверждает, что услуга по поставкам газа в переносных баллонах не входит в перечень коммунальных услуг, а значит и предоставляться населению не будет. Однако, по мнению заместителя министра ЖКХ Хабаровского края Анжелики Мироновой, в данном утверждении кроется лукавство.

«Продажа газа в баллонах населению — однозначно коммунальная услуга. Это четко прописано в постановлении правительства РФ № 354 от 06.05.2011 . При этом есть услуга поставки баллона с газом до потребителя, и есть постава газа в обменные пункты, — рассказала Анжелика Миронова. — Два года назад, в бытность Хабаровсккрайгаза, комитетом по ценам и тарифам правительства Хабаровского края был установлен размер платы за эту услугу. Но после преобразования Хабаровсккрайгаза в «Газпром газораспределение ДВ» последним не была подана заявка на формирование этой стоимости. Это первый момент. Второе — «Газпром газораспределение» отказывает в поставках, ссылаясь на противопожарные правила (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 — ред.), однако проверка их соблюдения не входит в компетенцию предприятия», — сообщила замминистра ЖКХ региона ИА Амурмедиа.

Жители отделенных сел жалуются, что монополист и газ в баллонах поставлять не хочет, и обменные пункты в селах содержать не хочет. А альтернативы — нет.

По словам жителей села Сита, в своих действиях АО «Газпром газораспределение ДВ» доходит до абсурда — отказывает в оказании услуги даже тем, у кого есть договор с компанией на данную услугу.

«Они ссылаются на то, что пользоваться 50-литровыми баллонами нельзя. Но закон этого не запрещает, есть только определенные правила. Вот есть договор на поставку, но людям говорят — не будем поставлять, сначала проверим ваше оборудование. Но договор-то не на обслуживание оборудования, а на поставку газа! Их дело — привезти баллон до двери. Ладно, люди согласились — приезжайте, проверяйте. При этом баллон у них стоит на улице, в специальном ящике, на должном удалении от дома, то есть все, как полагается. Тем не менее, специалисты «Газпром газораспределения» приехали уже с готовым предписанием о нарушениях, хотя в этом доме до этого ни разу не были», — рассказали жители Ситы.

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Сергей Безденежных, фракция ЛДПР, которому люди пожаловались на невыносимые условия жизни, при которых они лишены элементарной возможности готовить себе еду, намерен потребовать проверки ФАС.

«Газпром газораспределение ДВ» — по сути, монополист. И в том, что компания препятствует малоимущим жителям отдаленных сел в пользовании этой коммунальной услугой, могут быть нарушения. Возможно, здесь поможет проверка УФАС, куда будет направлен запрос с просьбой проверить действия ресурсоснабжающей организации», — сказал депутат.

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Однако жители Хабаровского края жалуются не только на проблемы с поставкой газа в переносных баллонах. В свободном порту Ванино, например, люди жалуются на непомерные расценки на замену счетчиков.

«Больше 7 тысяч мне сказали в декабре! Я пенсионерка, мне это очень дорого! У меня пенсия чуть больше 11 тысяч! Спрашивала, нельзя ли разбить хотя бы этот платеж на год? Говорят, нет, мол, нельзя. Говорят еще дороже будет. Вот и плачу по среднему тарифу — почти 900 рублей в месяц! Хотя газа этого трачу от силы рублей на 200! И пожаловаться некому. Альтернативы монополисту нет! Говорят, что, мол, вы можете нам и не платить, можете сами снять счетчик, сами купить новый, сами поехать в Хабаровск, сами его поверить. В Хабаровск! Это сутки в поезде, там где-то жить нужно! Ну, нельзя так делать! Откуда у людей деньги-то такие?», — рассказала жительница Ванино Галина Протяско.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии намерены как следует подумать и всё хорошо просчитать, прежде, чем газифицировать поселения региона силами «Газпрома». Глава республики Егор Борисов, в ходе прямой линии в апреле 2017 года, сказал, что ситуация с высокими тарифами на газ в Якутии изменится лишь в том случае, если будут созданы условия для конкуренции поставщиков этого вида топлива.

Жители Якутии часто жалуются на слишком высокие тарифы на газ. По последним данным, цена 1000 кубометров голубого топлива в республике составляет 8300 рублей. Добычей газа в регионе занимается «Якутская топливно-энергетическая компания», транспортировкой — «Сахатранснефтегаз».