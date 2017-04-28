Глава Якутии напугал «Газпромом» жителей республики

Якутск, , 10:20 — REGNUM В Якутии намерены как следует подумать и всё просчитать, прежде чем газифициаровать населённые пункты силами «Газпрома». Об этом 26 апреля в рамках прямой линии с населением заявил глава республики Егор Борисов, пояснив, что тарифы «Газпрома» не будут низкими, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, нынешняя ситуация с высокими ценами на газ в регионе изменится, только если будут созданы условия для конкуренции поставщиков этого вида топлива.

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«Мы совсем недавно встречались с главой Газпрома Алексеем Миллером и обсуждали газификацию Ленского, Олекминского, Алданского и Нерюнгринского районов в связи со строительством газопровода «Сила Сибири». Этот проект мы должны закончить до 1 июля 2017 года, чтобы «Газпром» включил нас в свой инвестиционный план. Но вы имейте в виду: тарифы на газ у «Газпрома» не низкие. Когда «Газпром» придёт, будет газифицировать, вы скажете: «Возвращайте нам якутские структуры, потому что там дешевле». Чтобы этого не было, мы сейчас будем сверяться, сравнивать и потом сверять эту программу», — сообщил Егор Борисов.

Что касается недовольства жителей республики тем, что «у нас всё своё, но при этом дорого», то тут он рекомендует не противиться добыче ресурсов и недр и ждать.

«Якутия очень богата полезными ископаемыми. Мы ходим по этой земле, но живём не так, как хотелось бы. Когда мы смотрим на эту землю, и знаем, что там лежат алмазы, нефть, газ, то от этого богаче не становимся. Богаты мы будем тогда, когда эти полезные ископаемые поднимутся из земли, будут перерабатываться, продаваться на мировом рынке, получать будем доходы, после этого можем что-то сделать для себя. Если мы запрещаем добывать, продавать эти богатства, то как будем жить богато дальше? Инвесторы должны приходить, добывать, заниматься производством и платить нам налоги», — считает глава Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии часто жалуются на слишком высокие тарифы на газ. По последним данным, цена 1000 кубометров голубого топлива в республике составляет 8300 рублей. Добычей газа в регионе занимается «Якутская топливно-энергетическая компания», транспортировкой — «Сахатранснефтегаз».