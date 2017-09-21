Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 18:07 — ИА Регнум. В Петербургском регионе в последние дни резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием лосей. В них гибнут и животные, и люди. Госавтоинспекция региона просит соблюдать особую осторожность при движении на загородных трассах, а специалисты напоминают, что у животных начался период осеннего гона, который продлится до ноября.

Лосиха

Как сообщили ИА REGNUM 21 сентября в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с начала 2017 года на дорогах обоих регионов произошло 45 ДТП с лосями, в том числе 15 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 5 человек погибли, 17 человек получили ранения и травмы

Только за минувшие сутки на дорогах Гатчинского и Выборгского районов Ленинградской области произошло два ДТП с участием животных, в результате которых три человека погибли, из них 1 ребенок, и 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям двигаться с повышенным вниманием на участках дорог, проходящих возле лесных массивов, в зоне действия знака «Дикие животные», особенно ночью и ранним утром с включенными световыми приборами, — отмечают в региональной дорожной полиции. — В случае появления дикого животного рекомендуем снизить скорость, не использовать звуковые сигналы, по возможности остановиться и включить сигнал аварийной остановки».

О случаях наезда на животное просят немедленно сообщать сотрудникам ГИБДД и не оставлять место ДТП.

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В свою очередь, в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 21 сентября сообщили, что в ведомство поступает информация о появлении лосей на территории городской застройки.

«У животных начался сезон размножения, так называемый период гона, который обычно длится около двух месяцев с конца августа до конца октября. Лоси ведут себя очень активно, у них теряется осторожность, и они могут быть встречены в местах постоянного пребывания людей», — пояснили в природоохранном комитете Смольного.

Петербуржцев просят не приближаться к лосям, которые, почуяв угрозу, могут напасть. И сообщать о всех случаях появления лосей в городе.

Гон лосей будет продолжаться до ноября, отмечают в ведомстве, также призывая к внимательности на автомобильных дорогах, особенно в темное время суток.

По данным государственного охотничьего реестра, в Ленинградской области насчитывается более 17 тысяч лосей, популяция которых из года в год увеличивается.

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Правильным реакцией на забредающих в город лосей будут спокойные действия издалека: лося не надо раздражать, а просто издалека отгонять веточкой, чтобы животное вернулось в лес, сообщил ранее российский телеведущий Николай Дроздов.

«Их нужно немножко сторониться, не раздражать, а потихонечку, издалека отгонять веточкой в лес, сказать «кыш-кыш». А то лось может с испугу человеку навредить — ударить копытом, например», — цитирует Дроздова агентство «Москва».