Минск, 21 сентября, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Пенсии — один из наиболее болезненных вопросов для жителей Белоруссии. Большая часть запросов граждан в министерство труда республики связана с пенсионным обеспечением. В подавляющем большинстве случаев граждане спрашивают о праве на досрочные пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет или оспариваются решения об отказе в назначении выплат. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Белоруссии Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайте Минтруда и соцзащиты.

Marc Veraart Минск

Сегодня утром в течение часа представители белорусского ведомства отвечали на вопросы граждан в онлайн-режиме. Один из вопросов касался того, с какими просьбами граждане страны наиболее часто обращаются в министерство труда и социальной защиты. По словам Ковалькова, значительная часть обращений поступает по вопросам пенсионного обеспечения. Из них большинство спрашивают о досрочных пенсиях, оспаривают решения об отказе в назначении пенсий по разным причинам. Замминистра отметил, что часть обращений касается несогласия с размерами назначенных или выплачиваемых пенсий. Однако конкретные данные представитель ведомства приводить не стал.

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За время онлайн-конференции вопросы успели задать около ста граждан из разных городов. В основном из Минска, Гродно, а также городов Могилевской области. Как видно из материалов конференции, одни из самых болезненных вопросов — размер трудовой и социальной пенсии, изменение порядка выплаты пенсии работающим пенсионерам. Так, предполагается, что в 2017 году будет осуществлен пересчет трудовых пенсий, однако решение о сроках и размерах повышения еще не принято.

Выяснилось также, что в настоящее время около 29% населения Белоруссии составляют пенсионеры. По итогам 2016 года, на 100 работающих граждан приходится 62 пенсионеров (в 90-м на 100 — 46). Однако сейчас вопрос об изменении порядка выплаты пенсии работающим пенсионерам не прорабатывается, хотя такие слухи среди населения ходили.

В большинстве случаев граждане обращаются к представителям министерства за разъяснениями по личным проблемам. Например, от матерей детей-инвалидов по поводу размера трудовых пенсий, об условиях социальной защиты при потери кормильца, при получении инвалидности. Часто пенсионеры жалуются на задержки по выплате пенсий или и вовсе на отказ в пенсиях, на низкий уровень соцзащиты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что финансовое положение населения Белоруссии оставляет желать лучшего. Низкие пенсии, высокая смертность среди мужского населения, произвол работодателей как государственных, так и частных организаций, которые не желают иметь дело с пенсионерами, способствует ухудшению положения граждан, которые и так не могут похвастаться нормальной платежеспособностью.

В апреле 2016 года президент республики Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин на три года. Глава правительства Белоруссии Андрей Кобяков объяснял необходимость повышения пенсионного возраста в стране непростой демографической ситуацией и быстрым изменением соотношения между пенсионерами и гражданами в трудоспособном возрасте.

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Чиновники уверяют, что власти строго следят за уплатой налогов в Фонд соцзащиты, но заявляют, что каждый все равно должен заботиться сам о себе. В открытом доступе существует список предприятий-должников. Однако сам работник не может повлиять на работодателя, который не уплачивает за него пенсионные взносы. Пока серьезных мер для повышения социальной защиты граждан предпринято не было.

По итогам 2016 года, 2042 человека в Белоруссии покончили жизнь самоубийством. При этом в 2015 году — 1717 случаев. Как объяснял заместитель главного врача по пограничной психиатрии минского городского клинического психиатрического диспансера, кандидата медицинских наук Сергей Давидовский, огромную роль в этом плане играет социально-экономическое состояние страны. Среди тех, кто решает покончить жизнь самоубийством, чаще всего или безработные, или пенсионеры. Прямой связи, как считают специалисты, нет, однако этот фактор необходимо учитывать. Показателен пример, когда в июне 2017 года 55-летняя жительница Гомеля на одном из предприятий, где она работала уборщицей в цеху, пыталась публично покончить с собой из-за проблем с оформлением пенсии.