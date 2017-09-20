Астана, 20 сентября, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Казахстана сегодня, 20 сентября, вручило временному поверенному в делах Киргизии ответную ноту казахстанской стороны в адрес МИД Киргизии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Казахстана.

ИА REGNUM МИД Казахстана

ИА REGNUM приводит текст заявления полностью:

…Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября т.г. в г. Алматы встречу Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева с одним из кандидатов в Президенты Кыргызской Республики.

Встречи Главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации.

Так, 14 августа т.г. в г. Астане Глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в Президенты Кыргызской Республики, экс-Премьер-Министром С. Жээнбековым.

Кроме того, выражаем недоумение некорректной интерпретацией Министерством иностранных дел Кыргызской Республики высказываний Главы государства. В ходе вышеуказанных встреч Президент Республики Казахстан не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в Президенты Кыргызской Республики. Более того, в ходе переговоров с кыргызскими представителями в гг. Астане и Алматы Главой государства была высказана готовность эффективно взаимодействовать с любым избранным Президентом Кыргызской Республики, которому окажет свое доверие братский кыргызский народ.

В этой связи, решительно отвергаем домыслы Кыргызской стороны в отношении вмешательства во внутренние дела и попытки повлиять на выбор народа Кыргызской Республики.

Считаем, что подобная реакция Министерства иностранных дел Кыргызской Республики идет вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами и Договором о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, которым Казахстанская сторона остается приверженной…»

Напомним, сегодня 20 сентября, утром МИД Киргизии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Казахстана Рымтаю Карибжанову.

Киргизские дипломаты обвинили президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в «попытке повлиять на выбор народа Киргизии и вмешательства во внутренние дела страны».

Читайте также: МИД Киргизии направил ноту протеста из-за встречи Назарбаева с Бабановым

«Обмен любезностями» между двумя внешнеполитическими ведомствами произошел после того, как накануне, 19 сентября, официальный сайт президента Казахстана сообщил о встрече Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Киргизии — Омурбеком Бабановым.

Читайте также: Президент Казахстана встретился с кандидатом в президенты Киргизии

В Бишкеке известие о встрече вызвало удивление и было истолковано как желание главы соседнего государства поддержать на приближающихся президентских выборах основного соперника кандидата от партии власти. Сегодня в ряде киргизских СМИ и соцсетях появились публикации с критикой в адрес Бабанова — утверждалось, что политик, встречаясь с главой другой страны, ведет себя неэтично и непатриотично.