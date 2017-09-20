Рига, 20 сентября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Русский союз Латвии будет вынужден ответить на любые угрозы в адрес русских школ, заявил представитель организации Мирослав Митрофанов, сообщает LETA. Как считает активист, идея праворадикального Национального объединения о переводе обучения исключительно на латышский язык является предвыборным ходом и попыткой скрыть отсутствие каких-либо положительных результатов деятельности.

Russkije.lv В советской Латвии образование всех уровней можно было получить на латышском и русском языках

Митрофанов отметил, что русская община Латвии ответит массовыми протестами на попытки искоренить билингвальное обучение. Во многом, по его словам, развитие ситуации будет зависеть от действий правительства с Марисом Кучинскисом во главе.

«Они или подыграют националистам и сделают еще один недружественный шаг по отношению к русским школам, или же им хватит ума не допустить эскалации ситуации, выбросить этот проект в мусорник», — сказал Митрофанов.

«Конечно, латышский язык надо знать и учить, но права нацменьшинств на получение образования на своем родном языке во всем мире считаются одним из принципов демократии», — добавил член правления Русского союза Яков Плинер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из-за отрицательной позиции Национального объединения правящая коалиция не поддержала предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям. Впоследствии сопредседатель Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил, что «шагом к сплочению латвийского общества должен стать перевод учебных заведений исключительно на латышский язык».