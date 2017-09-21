Новосибирск, 21 сентября, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Прошло четыре месяца после громкого заявления новосибирских городских властей о том, что Новосибирск может оказаться под внешним финансовым управлением. 22 мая 2017 года начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Александр Веселков озвучил цифры, которые заставили не только задуматься, но и поволноваться. На тот момент внутренний долг муниципалитета приближался к 90% от собственных доходов, и если бы Министерство финансов России ввело тогда планируемую норму при достижении муниципалитетами 100% внутреннего долга по отношению к собственным доходам, ситуация вполне могла бы обернуться для Новосибирска не самыми приятными последствиями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О том, каково финансовое положение муниципалитета сегодня, ИА REGNUM рассказал заместитель председателя Совета депутатов города, член бюджетного комитета Ренат Сулейманов. Депутат утверждает, что информация о том, что город мог оказаться под внешним финансовым управлением, была преждевременной.

«Сегодня, действительно, есть определённые нормы, когда внутренний долг региона или муниципалитета не должен превышать определённые цифры собственных доходов. В данном случае 50%. Сейчас рассматриваются варианты изменения этой цифры. Но сегодня у нас внутренний долг и Новосибирской области, и города Новосибирска соответствует этим нормам. Мы стараемся, формируя бюджет, ориентироваться на эти цифры. Они не превышают сегодня установленной границы от собственных доходов. Хотя если говорить о бюджете Новосибирской области, то там при 110 млрд рублей областного бюджета около 49 млрд рублей — внутренний долг. Сейчас принимаются определённые меры. Это проблема не только Новосибирска и Новосибирской области. К сожалению, многие решения, которые принимаются в Москве, бюджетом не обеспечены. В частности, самая затратная статья была — это выполнение майских указов президента, то есть это повышение заработной платы работникам бюджетной сферы до среднего уровня по экономике», — отметил Сулейманов.

Городской парламентарий подчеркнул, что «достаточных источников для этого из федерального бюджета не выделялось» и регионы должны были эти средства изыскивать у себя. И потому, отметил Ренат Сулейманов, «образовался громадный внутренний долг, примерно 2,5 триллиона рублей по всем субъектам РФ».

«Сегодня большинство субъектов РФ стали дотационными. После этого правительство стало некоторые меры принимать, а именно заменять этот внутренний долг и финансировать за счёт бюджетных кредитов. А в бюджетных кредитах в отличие от коммерческих ставки более низкие, и это позволяет региональным бюджетам как-то выживать», — считает он.

При этом депутат горсовета Новосибирска уверил корреспондента ИА REGNUM, что в муниципалитете «дело с выполнением майских указов президента обстоит хорошо».

«Мы выполняем всю эту «дорожную карту», все то, что мы должны выполнить по городу Новосибирску, — выполняем. Фактически эти указы у нас выполнены по образованию и здравоохранению. Сегодня культура осталась, но и там решение в процессе находится, потому как в указах были определены сроки, границы. В этом отношении всё, что касается повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, в городе Новосибирске и в области выполнено. Мы являемся одними из лидеров в России по выполнению. Но в связи с этим и некоторые финансовые трудности у нас возникают», — подчеркнул при этом Сулейманов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление городских властей о возможной угрозе столице Сибири — введении внешнего финансового управления — даже в мае 2017 года не стало новостью ни для горожан, ни для самих властей, которые давно и настойчиво говорили до этого о нехватке денег даже на самые необходимые статьи. Одной из причин нехватки средств в городском бюджете депутаты Горсовета и мэр Анатолий Локоть называли то, что в 2014 году в Новосибирской области был принят новый регламент распределения сборов по НДФЛ между региональным и муниципальным бюджетами. Норматив снизил отчисления по НДФЛ Новосибирску с 40 до 30%. Бюджет города потерял от этого 3,5 млрд рублей.

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Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий попросил муниципальные власти не «спекулировать» на этой теме.

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Весной, комментируя ИА REGNUM ситуацию в муниципалитете, депутат горсовета Дмитрий Прибаловец отмечал, что город к этому шёл всё последнее время. По его мнению, сказался и экономический кризис в стране, и недополучение городом доходов по своим статьям.

Отметим, что бюджет города Новосибирска на 2017 год выглядит так: доходная часть — 37,46 млрд рублей, расходная часть — 39,37 млрд рублей, дефицит — 1,9 млрд рублей.