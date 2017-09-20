Москва, 20 сентября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Одной из основных версий причин самопроизвольного схода неуправляемой авиационной ракеты у вертолета Ка-52 «Аллигатор» на полигоне Лужский в Ленинградской области стал технически сбой в системе вооружения вертолета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Mil.ru Удар по условному противнику (учения)

По данным издания, сбой в системе управления вооружением вертолета может быть основной причиной инцидента с боевым вертолетом Ка-52 «Аллигатор» на учениях 16 сентября. Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.

В нее вошли представителей Минобороны РФ и авиационной промышленности. Комиссии предстоит установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.

К настоящему времени, пишет издание, участники расследования установили, что ракета вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения. Для подтверждения или опровержения этих данных назначены дополнительные экспертизы.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что экипажи вертолетов армейской авиации «отрабатывали упражнение по поражению наземных целей». В ходе учений системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. Повреждения в результате попадания неуправляемой ракеты получил один из грузовых автомобилей без людей.

Читайте также: Минобороны: Слухи об обстреле людей на учениях «Запад-2017» — провокация

По мнению экспертов, инцидент действительно мог произойти по причине технического сбоя. Подтвердить это может только экспертиза, цитирует летчика-испытателя боевого вертолета Ка-52 Александра Смирнова ИА «Военное.рф». Более вероятной причиной он считает ошибку пилота.

Бывший военный пилот вертолетов Ми-8 Александр Чемпалов предполагает, что технический сбой во время полета мог быть связан не только с электроникой, могла просто залипнуть кнопка. Не заметивший этого пилот мог активировать главный выключатель боевого оружия, что привело к автоматическому пуску ракет.

Тем не менее специалисты отмечают, что на всех учениях могут быть совершены ошибки пилотов или сбой в управляющих системах машин. Так, при проведении сложных учений в СССР на маневрах с использованием военной техники закладывались потери до 10% личного состава.

Читайте также: Возможной причиной выстрела «Аллигатора» мог стать технический сбой

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на совместных российско-белорусских учениях боевой вертолет сделал залп ракетами в сторону неких зрителей. В результате инцидента якобы пострадали два человека. В сети был выложен видеоролик, где видно, как военный вертолет выстрелил в сторону стоянки автомобилей.

В заголовках СМИ появлялись упоминания о «зрителях» и даже «толпе», что также опровергли в военном ведомстве, назвав «глупостью и фейком». Позже главред екатеринбургского портала Богдан Кульчицкий заявил, что видео было прислано «очевидцем» и редакция «потратила полдня», чтобы установить, что инцидент произошел на учениях «Запад-2017». При этом точную дату ЧП СМИ назвать затруднилось.

Читайте также: «Залп вертолета» без даты. На фоне истерики вокруг учений «Запад-2017»

Как сообщало ИА REGNUM, видео без подтверждения даты и с сообщением о пострадавших в ходе учений «Запад-2017» появилось на фоне непростой обстановки вокруг учений — они получили широкий общественный резонанс, чего не было ни в 2009, ни в 2013 году, когда проходили учения.

В ряде стран в связи с этими учениями началась паника. Например, литовская разведка предположила, что в сценарий учений включат «вооруженный конфликт с НАТО». А на Украине заявили, что Россия введет на территорию Белоруссии свои войска, а потом «не выведет» их полностью.

Стратегические учения «Запад-2017» начались 14 сентября на территории Белоруссии и трех российских полигонах, они завершатся 20 сентября. Частично учения пройдут возле литовской границы. По данным оборонного ведомства, в них будут задействованы около 13 тыс. военных, 70 самолетов и вертолетов и до 680 единиц боевой техники. Большое количество российских военных и боевой техники разместят на белорусской территории.