Вильнюс, 19 сентября, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 19 сентября, выступая с ежегодной речью на общих прениях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинила Россию в эскалации напряжения в Восточной Европе и военной агрессии против соседей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь Грибаускайте распространена её пресс-службой. Особое внимание она обратила на угрозы, «которые несут российские военные учения «Запад-2017».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даля Грибаускайте

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По утверждению главы Литвы, в настоящее время внимание мира сосредоточено на Северной Корее, «но те же методы шантажа и агрессии используются Россией на территории Украины и у восточных границ НАТО».

«Даже сейчас, во время этой дискуссии, около ста тысяч российских военнослужащих участвуют в военных учениях агрессивного характера «Запад-2017» вблизи границ Балтийских государств и Польши и даже в Арктике. Кремль отрабатывает агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию атаковать Запад. Эти учения также являются частью информационной войны, направленной на распространение чувства неопределенности и страха», — сказала глава Литвы.

Она заявила, что, «несмотря на особую ответственность России за защиту международного мира как постоянного члена Совета Безопасности, она нарушила Устав ООН — напала на Грузию (на самом деле, согласно отчёту независимой комиссии ЕС, это Грузия напала на Южную Осетию — прим. ИА REGNUM ), незаконно аннексировала Крым и непосредственно участвует в войне на Восточной Украине (документальных доказательств участия России в войне на Украине так до сих пор и не представлено — прим. ИА REGNUM )».

Грибаускайте продолжила, что Россия «вмешивается в выборы в других государствах», «проводит кибератаки» и «распространяет фальшивые новости и пропаганду». «А энергетический шантаж уже давно стал излюбленным оружием России», — добавила Грибаускайте, отдельно остановившись на вопросе строительства БелАЭС в Островецком районе Белоруссии.

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По словам главы Литвы, международному сообществу «недостает мужества и смелости, чтобы обеспечить соблюдение правил, которые мы сами создали». «Мы сами провели красные линии, а потом делаем вид, что они не существуют», — сказала Грибаускайте.

Как отметила Даля Грибаускайте, необходимо изменить ООН. «Эта уникальная всемирная организация была создана для того, чтобы защищать мир от войн. Пока что она не смогла выполнить этого обещания. Поэтому мы стоим перед выбором: или мы дадим возможность этой организации встать на борьбу со злоупотреблениями, или она потеряет свое значение», — цитирует слова Грибаускайте её пресс-служба.

Напомним, что ранее президент Литвы уже высказывалась за реформирования ООН, и в частности за лишения России права вето, которое, кроме РФ, имеют США, Великобритания, Франция, и Китай.

Необходимо отметить, что президент Литвы не выступала с призывами лишить США права вето в Совбезе ООН за войну в Ираке в 2003 году, военное вторжение на Гаити в 2004-м, бомбардировку мирного населения в Сомали в 2004—2010 гг., бомбардировку Ливии в 2011 году, за ракетные удары по территории Йемена в 2015 году и за ракетные удары по территории Сирии в 2017 году