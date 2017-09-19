Минск, 19 сентября, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Российско-белорусские учения «Запад 2017» вступили в завершающую фазу, и уверенность, что мир не рухнет после их окончания, все усиливается, — делится своими впечатлениями на страницах немецкой Die Zeit ее колумнист Тео Зоммер. — Полгода нам лихорадочно втолковывали, что эти маневры должны будут стать началом Третьей мировой войны. И, как выясняется, талдычили впустую.

Kremlin.ru На полигоне Лужский во время основного этапа совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017»

«Мы читали о том, что Путин готовит наступление, что попробует, в совершенстве владея навыками гибридной войны, перейти красную линию, которую ему наши военные и политики раз за разом в своем воображении прочерчивали. Нам обещали, что Белоруссия — это следующий Крым, а сами по себе учения желавший блеснуть историко-литературными познаниями американский генерал Бен Ходжес назвал «ходом троянским конем». И это было самым мягким из опасений, выражаемых политиками всех мастей и оттенков, утверждавших, что РФ не будет выводить после «Запада» своих военных с территории Белоруссии», — отмечает журналист.

А еще, отмечает автор, «постоянно слышались жалобы, что русские не пускают наших наблюдателей посмотреть, как их солдаты учебно воюют. Хотя в нынешний век спутников бинокли и разрешения никому не нужны — все прекрасно видно из космоса. Причем с таким разрешением, что даже мяч для пинг-понга не перепутаешь с теннисным».

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Нас пугали какими-то сотнями тысяч штыков, которые будут стоять в позиции standby на границах стран НАТО. И что на деле? В «Западе» заняты люди и техника, раскинутые по огромной территории от Белоруссии до Кольского полуострова, в Калининградской области и акватории Балтийского моря. Нет у границ никаких «ударных кулаков», состоящих из сотен тысяч бойцов, констатирует автор. — Западу пора расслабиться. Нет оснований полагать, что Россия не выведет из Белоруссии свои 3 тысячи солдат — автократ Лукашенко весьма ревниво охраняет суверенитет руководимой им страны. Да и если бы эти люди остались — с таким количеством целую страну не захватить. У Путина достаточно забот с Северной Кореей и Сирией. Какой смысл ему нападать на Польшу и балтийские страны? Он же в курсе, что это члены НАТО, а не Украина с Грузией. Четыре вновь введенных батальона русские уничтожили бы в три дня, но это грозит ядерной войной. На такой риск не ходили даже Хрущев во время Карибского кризиса и Брежнев с Западным Берлином, почему же Путина надо считать глупее этих двоих?