Ереван, 19 сентября, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Никто никому никаких территорий не сдает, заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян, комментируя высказывание министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о том, что в рамках карабахского урегулирования могут быть возвращены те территории, отказ от которых не поставит под угрозу безопасность Нагорного Карабаха.

panorama.am Шаварш Кочарян

Шаварш Кочарян, сегодня, 19 сентября, на заседании VI всеармянской конференции «Армения — Диаспора» ответил на вопрос одного из участников форума о том, какие именно территории имел в виду 18 сентября глава МИД Эдвард Налбандян, вокруг которых ведутся переговоры с Азербайджаном.

Прежде чем замминистра иностранных дел успел ответить, задавшая вопрос участница форума заявила, что в Армении никто не намерен сдавать даже пядь земли, пишет panorama.am.

В связи с этим Шаварш Кочарян отметил, что ему непонятен возникший ажиотаж: «Глава МИД представил то, что не раз уже публиковалось. То есть заявления трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где раскрыты предлагаемые посредниками детали урегулирования».

По словам Кочаряна, упомянув апрельскую войну 2016 г., министр отметил две вещи. Во-первых, это то, что касается коридора, который должен быть максимально надежным и безопасным.

«Во-вторых, если речь идет о территориях, то обязательно должно быть обеспечено следующее требование — не ставить под угрозу многоаспектную безопасность Арцаха. То есть сказанным накануне всего лишь была поставлена планка: к имеющимся были добавлены 2 новых требования, всего лишь», — сказал дипломат.

При этом замглавы МИД Армении подчеркнул: никто никому никаких территорий не сдает.

«Речь всего лишь идет о том, что министр озвучил требования к двум элементам представленного посредниками пакета. Почему это вызвало такой ажиотаж, не понимаю. Более того, не следует забывать никогда, что речь идет о пакете.

Нужно помнить и то обстоятельство, что сегодня мы находимся в стадии, когда прошли саммиты в Вене и Санкт-Петербурге, достигнуты договоренности, суть которых заключается в следующем: в переговорном процессе прогресс невозможен без доверия между сторонами. То есть если стреляют, провоцируют, отсутствуют механизмы расследования инцидентов… Прогресс тем более невозможен, как отметил накануне глава МИД Армении, без участия Арцаха. Вот и все», — пояснил Шаварш Кочарян.

За последний год вопрос возврата Азербайджану семи районов бывшей АзССР, которые ныне входят в состав Нагорно-Карабахской Республики, то и дело становится горячей темой для обсуждения в Армении. Как ни странно, в Карабахе эта тема не вызывает столь бурной полемики.

В середине ноября 2016 г. президент Армении Серж Саргсян в интервью российскому информагентству «Россия сегодня» заявил, что в 2011 г. Армения и Нагорный Карабах были готовы уступить Азербайджану семь районов в обмен на референдум по определению статуса Карабаха, даже был документ с подобным содержанием, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался его подписать.

После публикации интервью произвело эффект разорвавшейся бомбы. Власти Армении оказались под шквалом критики. Дело дошло до того, что крайне неразговорчивый пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян был вынужден уточнить слова президента.

По словам Акопяна, вопрос о возвращении какой-либо территории может стать предметным только в случае определения статуса Нагорного Карабаха.

«Пакет предложений по урегулированию [карабахского конфликта] фиксирует необходимость сухопутной связи между Арменией и Нагорным Карабахом, о каком-либо анклавном статусе даже речи быть не может. Речь не идет лишь о сухопутной дороге, объединяющей Армению и Нагорный Карабах, а о такой широкой, безопасной и бесперебойной сухопутной связи, которая будет полностью защищена от любых посягательств со стороны Азербайджана», — подчеркнул Акопян.

По его словам, «особенно после апрельской войны нынешний статус прилегающих территорий, являющихся зоной безопасности, более чем оправдан, учитывая постоянную и непосредственную угрозу народу Нагорного Карабаха».

В конце августа 2017 г. американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Ричард Хогланд перед уходом с должности опубликовал шесть элементов урегулирования конфликта, которые, по его словам, необходимы для достижения устойчивого согласия в Нагорном Карабахе.

В одном из этих пунктов Хогланд утверждал, что «оккупированные» территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана. По словам дипломата, территория же в пределах границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должна получить временный статус, как минимум обеспечивающий гарантии безопасности и автономии.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая 18 сентября в Ереване на VI всеармянской конференции «Армения — Диаспора», допустил возврат территорий Азербайджану, но только тех, в случае возврата которых урон системе безопасности Нагорного Карабаха нанесен не будет.

«Речь идет о тех территориях, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и нагорно-карабахское урегулирование не будет поставлено под угрозу», — сказал Налбандян.