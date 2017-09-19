Новосибирск, 19 сентября, 2017, 18:09 — ИА Регнум. В Новосибирске завершился эксперимент по превращению одной из центральных улиц в новосибирский «Арбат». В минувшие выходные, 16 и 17 сентября, на пешеходной улице Ленина побывали не только жители города, но и региона — закрытие пешеходного сезона совпало с празднованием юбилея Новосибирской области. На протяжении всей улицы развернулась масштабная экспозиция «Аллея 80 лет Новосибирской области»: 35 мини-павильонов, где о своих достижениях рассказывали представители 30 районов и пяти городских округов области. Благодаря такому масштабному мероприятию количество посетителей улицы увеличилось в несколько раз, и задумку удалось опробовать уже на региональном уровне. Насколько успешным оказался эксперимент, пока сказать трудно: остались как плюсы, так и минусы, которые пока властям так и не удалось решить.

Анна Алябьева ИА REGNUM Пешеходный сезон на улице Ленина в Новосибирске закрыт до зимних каникул

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Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов на своей странице в Facebook описал, как «радовались» жители улицы Ленина такому многолюдному мероприятию у себя под окнами.

«Субботнее утро (а у некоторых и ночь) у местных жителей началось со звуков генератора и разнообразных шумов. Именно потому в эти праздничные дни жители решили не только передать привет и благодарность Анатолию Локтю (мэр города Новосибирска — прим. ИА REGNUM ), но и показать прохожим, как пройти до ближайшего небутафорского туалета. Стоит отметить, что мэрия продолжает железной рукой вести несознательных граждан к счастью, и с каждым разом декорации становятся все масштабнее. Например, возле кинотеатра «Победа» установили копию пирамиды Хеопса и завезли мамонтов. Всё это может свидетельствовать об исторической преемственности Новосибирска от древних цивилизаций северной Африки и неразрывной связи с сибирской природой. В настоящий момент жители готовят обращение в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой унять не на шутку разошедшихся аниматоров и культуртрегеров из мэрии города Новосибирска», — написал Антонов.

К своему посту Ростислав Антонов приложил серию фотографий, на которых жители улицы Ленина стоят с плакатами, которые гласят: «Туалет в трёх Локтях отсюда», «В ухо себе подуди», «Пешеходная не значит шумная», «Не каждая Терешкова летать способна» и так далее.

В то же время заместитель председателя «Партии дела» в Новосибирске, президент Фонда по сохранению «Дома с часами» Олег Викторович читает, что «это — замечательная идея, которая, так или иначе, выходит на первый план уже не в первый раз».

«Помню бурные обсуждения, году в 1988-м, тогда дальше слов дело не пошло. Ныне мэрия моделировала ситуацию каждые выходные, не всё получилось, много обоснованной критики, и тем не менее, благодаря эксперименту стало ясно, что замысел жизнеспособен и имеет все основания для развития. Я однозначно поддерживаю это начинание, хотя и с существенными коррективами, про которые лично говорил с Анной Терешковой (глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска — прим. ИА REGNUM ), которая мужественно приняла на себя весь негатив в продвижении этого проекта. Это касается и транспортной модели, которую следует принять для удобства автомобилистов, а удачные варианты есть. Это касается и содержательного направления, которое и вызвало больше всего нареканий от местных жителей. Это касается и реконструкции уличного пространства, которое в нынешнем состоянии весьма удручает, да и просто неудобно для пешеходов из-за большого количества препятствий (столбов, лайтбоксов, ограждений, перепадов высот)», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Викторович.

Что касается культурной составляющей, то, по мнению Олега Викторовича, стоит отойти от изобилия, разнообразной музыкальной какофонии, которая сливается в общий шум и вызывает дискомфорт.

«Но, как понимаю, эти выводы уже сделаны, проведены замеры, и, исходя из этого опыта, у специалистов будет время довести проект до ума. На радость жителей Новосибирска и гостей нашего чудесного города, который только станет краше, уютнее и комфортнее с появлением этого пешеходного пространства», — высказал своё мнение Викторович.

Сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев отмечает, что можно долго говорить о том, что город должен быть привлекателен для туризма (а это деньги, статус и прочее), но не менее, а даже более важно, чтобы город был комфортен для жителей.

«Пешеходная улица может быть отличным сочетанием того и другого. На ней, наверное, уже побывал почти весь город, а в последние выходные и часть области. Это лето выявило больные организационные места, о них много говорилось: шум, подъезды, туалеты, ярмарочность и прочее. Их необходимо решать. Шаг за шагом. Моментального пряника не получится. Это серьёзная работа, которая может быть эффективно осуществлена только совместными усилиями — и мэрии, и полиции, и советом жителей. А то получается, каждый печётся только за свой огород. Но я уверен, что улица такая нужна, и что она будет очень популярной», — считает Голодяев.

Отметим, что с момента эксперимента, а улица Ленина превращалась в пешеходную строго по выходным с конца июля и до середины сентября, уже прозвучало немало мнений по реализации этой идеи мэрией Новосибирска.

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Идея эта, впрочем, сегодняшней муниципальной власти не принадлежит. Предложение сделать одну из центральных улиц Новосибирска пешеходной обсуждалось ещё при советской власти, но до сих пор так и не была реализовано. К инициативе новосибирские городские власти вернулись несколько лет назад, но, получив, жёсткую реакцию со стороны автовладельцев и некоторой части новосибирской общественности, тему вновь закрыли. Уже в январе 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу — проработать вопрос о создании пешеходной зоны в летний период в выходные дни — именно в это время, по мнению градоначальника, ослабевает транспортное движение в городе.

Сам мэр Локоть итоги существования улицы Ленина в новом статусе пока подводить не стал — решил, что рановато. Такое мнение он озвучил на встрече с журналистами 14 сентября 2017 года. Он лишь отметил, что наработан первый серьёзный опыт, вскрывший не только преимущества, но и недостатки проекта, а потому требующий осмысления.

«Есть и ряд текущих проблем, которые обозначились в ходе реализации проекта. Они связаны, в частности, с утилизацией бытовых отходов, с организацией площадок, поскольку шум, громкая музыка всё же мешают жителям окрестных домов, а также с поддержанием правопорядка. Но, подчёркиваю, проект находится в начальной стадии реализации. С наступлением холодов он прерывается, дальше перекрывать улицу Ленина по выходным, думаю, бессмысленно. Но мы планируем вернуться к воплощению этой идеи во время зимних каникул», — цитируют «Новосибирские новости» Анатолия Локтя.

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Впрочем, за полтора месяца, пока улица была пешеходной, жители Новосибирска и власти так и не пришли к какому-то единому мнению по поводу необходимости городу такой пешеходной зоны. Каждый остался при своём. Пешеходам и власти (как инициатору) создание такой зоны кажется нужным делом. Водителям, привыкшим парковаться сразу ко входу в киноцентр «Победа» и проезжать по улице Ленина беспрепятственно, она не нужна. Правда, к автовладельцам присоединились ещё и жители улицы — они всё чаще высказывают недовольство шумом и грязью. Удастся ли мэрии объединить жителей и гостей улицы Ленина — этот вопрос остаётся сегодня открытым. И, скорее всего, он вновь станет актуальным на зимних каникулах, когда группы и группки пешеходов вновь отправятся исследовать перекрытую бетонными блоками с обоих концов улицу Ленина.