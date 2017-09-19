Краснодар, 19 сентября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. В Краснодаре школьники, обучающиеся во вторую смену, будут проводить в учебном учреждении меньше времени, чем обычно. Это связано с небывалой жарой, которая установилась в регионе в последние дни. Пока только несколько школ воспользовались правом сократить занятия.

Krd.ru Школа

По данным отдела общего образования департамента образования администрации кубанской столицы, на утро 19 сентября о сокращении времени уроков проинформировали два образовательных учреждения. К концу дня информация может поменяться.

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Так, в тех школах, где уроки было решено сократить, занятия длятся 30 вместо привычных 40 минут, пишет общественно-политическая газета «Кубанские новости». Это меры временные. Они будут действовать как минимум до 22 сентября, пока жара в городе не пойдёт на спад.

Как пояснили в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, общего приказа о сокращении уроков на краевом уровне издано не было.

«Управления образования городов и районов и сами школы вправе принимать подобные решения», — отметили в ведомстве.

Добавим, что, по данным регионального Гидрометцентра, в ближайшие дни в Краснодарском крае столбик термометра будет держаться на отметке выше 30 градусов. Так, 19 сентября воздух днём может прогреться до +35 градусов. Также из-за аномальной жары в крае МЧС предупреждает о сохраняющейся в регионе на ближайшие три дня высокой пожароопасности.