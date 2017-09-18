Москва, 19 сентября, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Инициатива наказывать родителей, отказывающихся прививать детей, путем неоплаты их больничного листа неверна, сообщила российский уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в Facebook.

«Понимаю стремление Минздрава усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой «наказывать» родителей непривитых детей неоплаченным больничным», — написала она.

По словам Кузнецовой, от такого наказания больше всего потеряют сами дети, которым родители в случае неоплаченного больничного не смогут обеспечить необходимый уход во время болезни. Кроме того, если привитый ребенок все-таки заболеет, его мама или отец могут потребовать вернуть им средства на лечение детей.

Кузнецова подчеркнула, что установление «вины родителя» за отказ от прививки вызовет сложности. Неясно, как Фонд социального страхования или врач может быть уверен, что ребенок заболел именно из-за того, что не был привит.

«Ну и главное: наказание не может быть стимулом заботы о здоровье, — написала она. — Максимум, к чему оно приведет — это к увеличению числа тех, кто вовремя не вызывает врача, и занимается самостоятельным лечением своих детей».

Кузнецова призвала помнить о принципах клятвы Гиппократа и «воздерживаться от причинения всякого вреда и несправедливости». Она обещала обратиться в Минздрав РФ, чтобы разобраться с этим вопросом и после этого обсуждать его в рамках Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка.

Напомним, российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что Минздрав намерен повлиять на родителей, отказавшихся вакцинировать ребенка, путем материального воздействия. Она отметила, что прямо воздействовать на родителей, чтобы заставить их согласиться на прививку, министерство не может, поэтому предлагает выработать механизмы и применять их совместно с Фондом социального страхования.

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