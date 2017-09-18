Санкт-Петербург, 18 сентября, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) подтвердил факт незаконной перепланировки в «Юбилейном домике», входящем в комплекс объекта культурного наследия федерального значения Сампсониевский собор. Об этом стало известно 18 сентября из официального документа.

Интерьер Сампсониевского собора

Напомним, в феврале 2017-го Сампсониевский собор был передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Вместе с самим зданием собора в руки РПЦ перешли колокольня, часовня и «Юбилейный домик». Ранее комплекс зданий собора входил в состав государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский в середине августа 2017 года попросил главу КГИОП Сергея Макарова проверить, что происходит внутри комплекса Сампсониевского собора.

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«О том, что там проведена незаконная перепланировка, мне сообщили некоторое время назад, я тут же направил запрос. Все подтвердилось», — сообщил Вишневский сегодня, 18 сентября, на своей странице в соцсети.

«Установлены нарушения обязательных требований в сфере сохранения объектов культурного наследия», — говорится в ответе КГИОП на обращение депутата.

При этом в едином госреестре объектов недвижимости нет сведений о собственнике или ином законном владельце данного объекта, в связи с чем КГИОП направил информацию в Комитет имущественных отношений Смольного — «в целях установления виновных лиц и привлечения их к предусмотренной законом ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, процесс передачи Сампсониевского собора в Петербурге из городской «музейной» собственности в руки РПЦ был заморожен на месяц. Так управление Росреестра отреагировало на письмо депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника, где тот указал на возможные нарушения закона, допущенные Смольным при передаче собора.

«В результате правовой экспертизы принято решение о приостановлении регистрационных действий на срок до 25 сентября 2017 года», — сообщили в Росреестре.

«Видимо, церковники считают, что с переданным им имуществом (даже если это часть федерального памятника) можно делать все, что угодно, без всякого контроля. Мы заставим их понять, что это не так. И это — еще один аргумент против передачи РПЦ любых памятников, а не только Исаакиевского собора», — резюмирует Борис Вишневский, представляющий в парламенте Петербурга партию «Яблоко».

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Сампсониевский собор, построенный на Выборгской стороне в XVIII веке по указанию Петра I в честь Полтавской победы, с 1980-х годов находился в составе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в здании была развернута музейная экспозиция. В соборе находятся более 140 объектов музейного фонда России.

В 1930-х годах Сампсониевский собор был закрыт, здание использовалось как магазин, склад и в других целях. Храм пострадал в годы блокады. В 1984 году Сампсониевский собор собор вошел в состав ГМП «Исаакиевский собор». В 2000 году собор открылся для посетителей в качестве музея. В мае 2002 года в храме-памятнике были возобновлены богослужения, с 2010 года они стали ежедневными. 5 февраля 2017 году храм полностью передан в пользование РПЦ. В Сампсониевском соборе находится старейший колокол на всем Северо-Западе, не так давно отмечалось его 250-летие.