Москва, 17 сентября, 2017, 04:16 — ИА Регнум. За внедрением блокчейна последуют революционные перемены в экономике. Гигантский сдвиг стоит ожидать через 5−10 лет, заявил президент Сбербанка Герман Греф, передает РЕН ТВ.

BTC Keychain Блокчейн

По его словам, от пяти до 10 лет потребуется на то, чтобы мировая экономика значительно изменилась. Сложно сказать, какой из видов бизнеса вообще останется к тому времени, добавил Греф.

Он отметил, что через 7−10 лет технология блокчейна будет внедрена в промышленные модели. Глава Сбербанка подчеркнул, что речь идет об очень перспективной, хотя и незрелой пока технологии.

Напомним, блокчейн является одной из ключевых инновационных цифровых технологий, связанных с использованием криптовалют. На сегодняшний день самая распространенная криптовалюта в мире — биткоин, курс которого стремительно растет. Так, весной 2017 года курс биткоина не превышал $1 тыс., тогда как сейчас он $4,56 тыс.

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