Санкт-Петербург, 15 сентября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. На Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в китайском городе Чэнду принято решение, что следующее подобное мероприятие состоится в 2019 году в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в комитете по развитию туризма города на Неве. В пленарном заседании UNWTO принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Реки и каналы Петербурга

«Мы сделаем всё, чтобы встреча на берегах Невы в полной мере соответствовала статусу мероприятия. Наша задача — совместить рабочие сессии Ассамблеи и знакомство с величайшим наследием Санкт-Петербурга», — сказал губернатор Северной столицы.

Проведение Генассамблеи UNWTO в Петербурге позволит привлечь мировых экспертов к разработке механизмов реализации задач по дальнейшему развитию Российской Федерации и ее субъектов как мирового туристского центра, считают в Смольном.

«Эта победа означает признание мировыми лидерами туристской отрасли Санкт-Петербурга, как города, способного стать центром не только культурного, но и делового туризма <…> это заслуженная победа» — прокомментировал решение UNWTO председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.

Генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи заявил, что члены организации с удовольствием проведут сессию в одном из красивейших городов мира. Ожидается, что в 2019 году в Петербург прибудут для работы около 6 тысяч членов этой организации.

Всемирная туристская организация (UNWTO) — учреждение ООН, которое занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Это ведущая международная организация в сфере туризма. Штаб-квартира UNWTO находится в Мадриде. В состав организации входят более 150 стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает необходимым как минимум вдвое — до 15 млн человек — увеличить количество иностранных туристов, прибывающих в Петербург. Туризм объявлен одним из приоритетных направлений городской экономики.

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По оценке Всемирной туристской организации ООН, исходя из гостиничной инфраструктуры, состояния дорог и аэропорта, а также количества местных жителей, Петербург в состоянии принимать до 13 млн туристов в год. «В прошлом году к нам приехало 7 млн туристов, можем принять 13 млн, а хотим 15 млн», — заявил в июле 2017 года глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

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Наиболее быстрыми темпами в Петербурге растет число китайских туристов. По предварительным данным, за первые полгода количество путешественников из Китая в Петербурге увеличилось на 140% по отношению к прошлому году, в Смольном ожидают, что к концу 2017 года турпоток из Китая увеличиться вдвое.