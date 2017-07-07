Петербург хочет зазвать 15 млн туристов и заставить их раскошелиться

Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга рассчитывают удвоить туристический поток в город до 15 млн человек в год. Наибольшие темпы роста — со стороны китайских туристов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев. При этом он заметил, что, согласно данным опросов, около 75% петербуржцев не посещают праздничные и фестивальные мероприятия, которые организует город.

«По петербуржцам интересная статистика. Я недавно был на одной телепрограмме, и мы проводили онлайн-опрос среди жителей города, оказалось, что 75% горожан, по данным этого опроса, на городские мероприятия не ходят»

По словам Мушкарева, среди посетителей городских мероприятий летом 20−30% — это иностранцы, внутренних туристов — около 40%., — сказал Мушкарев.

Чиновник напомнил, что 12 июня в Петербурге проводились масштабные праздничные мероприятия, включая Фестиваль цветов с участием флористов со всего мира и Фестиваль оркестров на Дворцовой площади.

«Их посетило порядка 100 тысяч человек. Можно посчитать прибыль. Если мы считаем, что 30% — это иностранные туристы, которые по статистике тратят около 100 долларов в день, наши туристы тратят порядка 3 тыс. рублей в день. Если эти цифры перемножить, можно посчитать, сколько денег оставляют туристы в городе. Если посчитать мультипликативный эффект, то, несомненно, все наши мероприятия прибыльные. С учетом статистики, что 75% горожан на мероприятия не ходят по разным причинам, потому что в выходные лучше поехать на дачу, а не на Дворцовую, то в большей степени мы делаем всё для наших гостей, которые приезжают. И для горожан, естественно», — пояснил Мушкарев.

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Наиболее быстрыми темпами в Петербурге растет число китайских туристов. По предварительным данным комитета по развитию туризма, за первые полгода количество путешественников из Китая в Петербурге увеличилось на 140% по отношению к прошлому году, в Смольном ожидают, что к концу 2017-го турпоток из Китая удастся увеличить вдвое. Количество туристов из других стран также устойчиво растет на 10%.

При этом, если Москву стали чаще посещать региональные туристы, а количество иностранцев уменьшилось, то в Петербурге всё наоборот. «С учетом того, что иностранец тратит больше, мы этой статистике, в общем-то, рады, наша задача — сделать из Петербурга достойный, дорогой и хороший город для посещения», — сказал Мушкарев.

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Глава комитета по развитию туризма подчеркнул, что власти и жители таких точек притяжения, как Барселона и Венеция, выступают за ограничение турпотока, но в Петербурге иная ситуация — пока поток туристов в Северную столицу России несравним с упомянутыми городами. По оценке Всемирной туристской организации ООН, исходя из гостиничной инфраструктуры, состояния дорог и аэропорта, а также количества местных жителей, Петербург в состоянии «переварить» до 13 млн туристов в год. «В прошлом году к нам приехало 7 млн туристов, можем принять 13 млн, а хотим 15 млн», — сказал Мушкарев.

«Это та задача, которую нам надо решать, — добавил он. — Есть бренд «Белых ночей», но за рубежом этот же бренд активно продвигают и Хельсинки, и Стокгольм. Если вы спросите американца, где белые ночи, он скажет, что в Стокгольме. Наша задача — сделать так, чтобы турист к нам ехал зимой, надо стараться, чтобы люди распределились по сезону».

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Как сообщало ИА REGNUM, участники туристического рынка Санкт-Петербурга не согласны с консульским департаментом МИД РФ: если в Москве полагают, что сложность и стоимость российских виз — не главное препятствие для роста туристического потока в Россию, то в Петербурге уверены, что облегчение визового режима даст если и не мгновенный, то значительный результат.

В то же время Сергей Бодрунов, экс-председатель комитета экономического развития Петербурга, владелец Санкт-Петербургской инвестиционной компании и директор Института нового индустриального развития, в интервью ИА REGNUM высказал мнение, что развитие туризма для Петербурга — тупиковый вариант.

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