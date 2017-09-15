Москва, 15 сентября, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Правительство РФ собирается отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» и перераспределить средства на ифраструктурные проекты в Крыму и Калининграде, пишет РБК со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

Под «отдельными территориями» имеются в виду Донецкая и Луганская народные республики, утверждают источники. По их данным, поручение Минфину РФ исключить расходы из федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября 2017 года.

Согласно протоколу совещания, на Крым и Севастополь правительству РФ нужно дополнительно 85 млрд рублей в 2018—2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019—2020 годах на строительство, в частности, объектов здравоохранения и общего образования, канализационного коллектора в Симферополе, капремонт автодороги Алушта — Феодосия и другие расходы.

Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд руб. на три года. Сюда входит и строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области, постройка трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга — Балтийск (Калининградская область), а также на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

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Предполагаемое исключение из бюджета «гуманитарной поддержки» Донбасса — это лишь один из предложенных источников дополнительного финансирования Крыма и Калининграда. Оценить, сколько тратится из бюджета на «гуманитарную поддержку» ДНР и ЛНР, невозможно.

В открытых документах по российскому бюджету формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий» или похожей на нее нет. Такую формулировку предложил помощник президента РФ Владислав Сурков, уточняет источник.

В Минфине РФ ситуацию не прокомментировали. Также от комментария отказалась пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос издания не ответил.

Ранее правительство РФ в самом начале конфликта в Донбассе утвердило целевые субсидии на восстановление поврежденной инфраструктуры Донбасса (энергетики, автомобильных и железных дорог) и строительство домов, заявляет источник.

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Россия оказывает ДНР и ЛНР гуманитарную помощь, заявил в январе 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О каких суммах идет речь, он не уточнил. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ДНР и ЛНР сообщало, что Россия ежемесячно перечисляет ДНР 2,5 млрд руб. на выплаты пенсий. Минфин РФ эту информацию опровергал.

Из России в Донбасс идут колонны с гуманитарной помощью. По данным МЧС РФ, с августа 2014 года в Донбасс направлено 68 автоколонн, которые доставили более 70 тыс. т гуманитарных грузов. Также Россия поставляет электроэнергию в ЛНР, подчеркивает издание.

Напомним, ранее главы Германии и России провели телефонные переговоры, в ходе которых президент РФ Владимир Путин поддержал размещение миротворческой миссии ООН за линией фронта в Донбассе при условии, что миротворцы будут только обеспечивать безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ. Конфликт в Донбассе, начавшийся после госпереворота на Украине в 2014 году, время от времени обостряется.

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Во время конфликта было нескольких блокад со стороны Киева, в частности, энергетической, водной и угольной. Киев прекратил выплату пенсий и пособий гражданам своей страны. Россия же оказывала Донбассу гуманитарную помощь, поставляла электроэнергию.