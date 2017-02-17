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ДНР и ЛНР окажут гуманитарную помощь оккупированным ВСУ районам Донбасса

Политика
С этой целью уже созданы гуманитарные фонды

Донецк, 17 февраля 2017, 13:04 — REGNUM  Власти ДНР и ЛНР организуют оказание гуманитарной помощи мирным жителям тех территорий Донбасса, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Соответствующее заявление глав ДНР и ЛНР опубликовало Донецкое агентство новостей.

«Мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса», — сказано в сообщении.

Жителям оккупированных украинскими войсками территорий силами ДНР и ЛНР будет оказываться медицинская помощь, помощь в сфере образования, помощь разделённым семьям. Будут организованы выплаты ветеранам.

С этой целью уже созданы гуманитарные фонды, из которых будут выделяться средства на совместные мероприятия — культурные, образовательные, спортивные. Участие в них будут принимать жители населённых пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

Главы республик подчеркнули, что жители оккупированных ВСУ территорий живут в состоянии гуманитарной и экологической катастрофы. Власти ДНР и ЛНР заявляют, что им должна быть предоставлена возможность инспектирования силами МЧС и гуманитарными организациями республик ряда объектов на подконтрольных Киеву землях.

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