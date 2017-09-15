Южно-Сахалинск, 15 сентября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Данные «Аналитического бюллетеня социально экономического развития регионов РФ за январь — май 2017 года», составленного РИА «Рейтинг», о том, что Сахалинская область входит в тройку лидеров в стране по соотношению денежных доходов населения к фиксированному набору товаров и услуг, вызвала неоднозначную реакцию жителей островного региона. Сахалинцы уверены, что их покупательная способность падает день ото дня.

Алексей Лукашевич Южно-Сахалинск, дом правительства Сахалинской области

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«Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по России увеличилась на 6,2%. Она составила 14 500 рублей. Лидерами по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг стали Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область», — отметили авторы рейтинга.

«Одним из ключевых факторов достигнутого на Сахалине и Курилах соотношения доходов населения и цен на товары и услуги является политика областного правительства. Мы не допускаем существенного роста затрат жителей региона на оплату жилищно-коммунальных услуг, электро‑ и теплоснабжения. И, что самое важное, стимулируем развитие сельскохозяйственного производства для внутреннего потребления», — рассказал первый заместитель министра экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

Согласно официальным данным, приведенным региональным министерством торговли и продовольствия, 1 июля 2017 года в Сахалинской области средняя цена одного килограмма мяса птицы от регионального производителя составила 137 рублей. Свинина фермерского разруба, произведенная местным хозяйством, стоит в розничной сети 250 рублей. Это самые низкие цены в Дальневосточном федеральном округе. Сравнительно недорого обходится жителям области и молоко питьевое. Продукция местных хозяйств стоит в среднем 61,23 рубля за литр. В Хабаровском крае и Приморье молоко дороже — 67,69 и 84,77 рубля, соответственно. Овощи, выращенные на полях островных хозяйств, являются одними из самых дешевых в Дальневосточном федеральном округе. При этом цены на них заметно снизились. Например, в сентябре 2017 года в Сахалинской области средняя цена картофеля в сети местных производителей составила 29,7 рубля за килограмм. Год назад она была гораздо выше — 39 рублей. Подешевели за этот период капуста (21,2 рубля против 22,4 рубля), свекла (31,7 рубля и 34,2 рубля), огурцы салатные (42,5 рубля против 47,5 рубля).

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Между тем еще в конце ноября 2016 года губернатор Сахалина Олег Кожемяко подверг резкой критике чиновников профильных министерств и ведомств за отставание от графика строительства объектов ТОР «Южная», а также за то, что чиновники представили ему недостоверные цифры по обеспечению населения молоком собственного производства.

«Впредь более тщательно проверяйте информацию. Те цифры, которые мне предоставляют, вводят в заблуждение и меня, и жителей региона. По отчетам мы имеем 25%-ную обеспеченность собственным молоком. А оказывается, что в эти отчеты включена и продукция, произведенная из сухого молока. Реально чистого натурального молока область производит лишь 6% от общего объема. Это критически мало», — говорил глава региона в ноябре 2016 года.

13 сентября 2017 года в сахалинских СМИ появилась информация о том, что молоко собственного производства ТОР «Южная», в рамках которой реализуются масштабные сельхозпроекты, начнет продавать в конце 2018 года.

«Рынок в этом регионе абсолютно ненасыщенный — качественной молочной и мясной продукции не так много», — прокомментировал ситуацию на продовольственном рынке Сахалина управляющий директор «Грин Агро Сахалин» Богдан Хилько.

Получается, что доля, например, собственного молока и молочной продукции на рынке Сахалина по-прежнему мала? Какую-то часть его действительно занимает относительно недорогая продукция местных фермеров, остальное — по-прежнему привозное? А все, что на Сахалине привозное, стоит очень дорого.

Тем не менее факт остается фактом: в Сахалинской области впервые за много лет наконец появились продукты собственного производства — мясо птицы, свинина.

Однако утверждение составителей рейтинга о том, что сахалинцы на свои доходы могут позволить себе намного больше, чем жители подавляющего большинства регионов России, вызвало у самих островитян весьма бурную реакцию.

«Ну-ну… Пенсия 11 тыс. рублей — ни в чем себе не отказывай…»

«Какая наглая ложь! Видимо, рейтинг составляли по чиновникам правительства области и областным депутатам!».

«Сахалинцы могут позволить себе больше остальных россиян?! Конечно! И все мы хорошо знаем этих сахалинцев! Хватит уже многомиллионные зарплаты небольшой кучки островитян равнять рейтингами среднестатистически с остальными сахалинцами, получающими 20—30 тысяч рублей в месяц!» — подобных комментариев к новости в социальных сетях сахалинцы оставили сотни.

Возмущение сахалинцев в социальных сетях вызвал и другой всероссийский рейтинг. Он называется «Остаток денежных средств семьи после минимальных расходов». Из этого рейтинга следует, что у сахалинской семьи с одним ребенком, после того как она оплатит коммунальные платежи, электроэнергию, связь и купит продукты питания и моющие средства, свободными остаются 88 559 рублей. У семьи с двумя детьми остается 73 837 рублей. Действительно — «ни в чем себе не отказывайте». Если бы, конечно, это соответствовало действительности.

Однако, 17 000 сахалинских малоимущих семей с детьми бедны до такой степени, что не могут позволить себе даже самую простую еду. Решением областного правительства такие семьи получают бесплатные продовольственные наборы — сахар, чай, крупы, консервы — один раз в три месяца.

Список всевозможных льгот и пособий для малоимущих на официальном сайте островного минсоцзащиты длинен, как сахалинская зима. Однако когда Облдума в апреле 2017 года решила пересмотреть ряд льгот и сделать их адресными, это вызвало гневные протесты сахалинцев. Протесты вылились на улицы — на пикетах и митингах люди требовали вернуть пособия всем.

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«Вот составители рейтинга и чиновники правительства пишут, что, мол, свинина от местного производителя стоит 250 рублей/килограмм. Они сами-то хоть раз покупали ее? Просто, как обычные люди, а не с плановой проверкой под телекамеры?! Там одно сало на костях, старики в очереди давятся за этим «мясом». Расхватывают как золото по такой цене. Машина с этим мясом с Таранайского свинокомплекса (Грин Агро) приезжает, сразу очередь огромная. А через час машина уже уезжает. А в остальное время и большинство сахалинцев отовариваются в других местах, свинину берут по 350—450 рублей за кило. Вот реально за такие рейтинги наказывать нужно!»

«Мы только что вернулись из Приморья. Там и мясо, и молоко намного дешевле!».

«Многое можем себе позволить?! Стыдно об этом говорить, но мои дети никогда не были на материке, про заграницу уже молчу. Жили в далёкой северной глубинке, где нет работы, только огород, рыбалка и собирательство. Муж скоропостижно скончался от болезни, решила я с детьми перебраться поближе к Южно-Сахалинску. Дом продала за копейки, и на том спасибо, почти в столице (это я так себе льщу). Купила дом зимний, дачный, постройки 80-х годов, на большее денег не хватило конечно, но хоть с пропиской. Уезжали почти без ничего, двоих детей с собой забрала, скарб на первое время и две несушки самые плодовитые. Третий год пытаемся выкарабкаться и «позволить себе многое». Под малоимущих не подходим по совокупному доходу, газа нет — уголь/дрова недёшево. Школа и работа далековато, пришлось брать машинку малюсенькую в кредит. Домик валится, то там, то сям. Скважину пробила, водопровод худо-бедно провела, — это тоже немалые деньги, хозяйство небольшое, но на нём много себе не позволишь, только для себя, да меняю. Например, стрижёт меня соседка, я ей за это яичек или курочку на супчик. Вещи стараюсь покупать, конечно, на рынке. Им тоже то яичек, то ягодки. Детям в школу деньги надо — надо, кружки надо — надо, кино детям и другие развлекухи надо — надо, топливо, ремонт дома, и т.п. Какое там «могут позволить себе многое». Я не жалуюсь, мы проживём. Но за всех говорить не надо. Знаю людей, кто ещё хуже, чем мы, живут. А расскажите, как живут «эксперты?» — написали сахалинцы в социальных сетях.

Все в том же рейтинге «Социально-экономического развития регионов с января по май 2017 года» Сахалинская область вошла в число антилидеров РФ — по падению доходов бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах среднедушевой доход растет вместе с социальной пропастью. 47% всех денежных доходов сосредоточен в руках 20% населения, остальные живут бедно. Во II квартале 2017 года прожиточный минимум в Сахалинской области составил 13 852 рубля, для пенсионеров — 10 954, для трудоспособного населения — 14 552 рубля, для детей — 14 734 рубля.

В 2016 году среднедушевой доход населения Сахалинской области составил 50 238 рубля.

На выплату различных льгот и пособий региональный бюджет тратит более 11 млрд в год.